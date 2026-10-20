Aerolíneas mexicanas podrán ampliar sus vuelos a Estados Unidos

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, en inglés) revocó las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas desde los dos principales aeropuertos de Ciudad de México hacia territorio estadounidense, lo que abre la posibilidad de reanudar o ampliar la conectividad aérea entre ambos países, incluyendo a Puerto Rico.

La decisión, con efecto inmediato, revocó la Orden 213-2, mediante la cual el DOT había restringido el 28 de octubre de 2025 operaciones existentes, propuestas y futuras de aerolíneas mexicanas. Así lo informó el Gobierno de México en un comunicado publicado el 16 de octubre.

La determinación permite a las compañías evaluar nuevas rutas y frecuencias desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Estados Unidos, sujeto a los requisitos regulatorios aplicables.

Según el gobierno mexicano, la decisión responde al trabajo coordinado entre ambos países y a los avances en el cumplimiento de los compromisos bilaterales en materia de aviación. El proceso de diálogo y cooperación técnica se fortaleció a partir del Memorándum de Consultas suscrito en mayo de 2026.

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Las restricciones se impusieron en medio de una disputa sobre el cumplimiento del acuerdo bilateral de transporte aéreo de 2015. Estados Unidos cuestionó las medidas adoptadas por México para reducir la congestión en el AICM, que incluyeron retirar espacios de aterrizaje y despegue (slots) utilizados por aerolíneas estadounidenses y ordenar que las compañías de carga trasladaran sus operaciones de ese aeropuerto al AIFA.

Washington sostuvo que esas medidas perjudicaban a sus aerolíneas y afectaban la competencia entre ambos países. En respuesta, el Departamento de Transporte de Estados Unidos impuso restricciones a los servicios de las aerolíneas mexicanas, incluida la cancelación o el rechazo de rutas existentes y propuestas, así como límites a la expansión de ciertas operaciones desde Ciudad de México.

La revocación modifica las condiciones que enfrentaban las aerolíneas mexicanas para ampliar sus servicios hacia Estados Unidos.

Sin embargo, el anuncio no confirma la apertura inmediata de rutas específicas ni implica que hayan desaparecido todos los requisitos regulatorios.

Tras la decisión, aerolíneas como Aeroméxico ya han indicado públicamente que evalúan oportunidades para aumentar las frecuencias e introducir nuevos servicios entre Ciudad de México y Estados Unidos.

Declaraciones escritas de Aeroméxico. (Redes sociales)

Puerto Rico tras salida de Spirit

En el caso de Puerto Rico, la isla aún recupera su capacidad aérea a cinco meses de que Spirit Airlines cesara sus operaciones.

Jorge Hernández, presidente de Aerostar Airport Holdings, operador privado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, estimó en una entrevista anterior con El Nuevo Día que San Juan podría recuperar entre 70% y 80% del tráfico que Spirit manejaba en 2025 para principios de 2027.

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Spirit llegó a representar cerca de 15% del tráfico del aeropuerto en 2023, pero su participación rondó el 8% en 2025 y se situaba entre 3% y 5% cuando cesó operaciones. Al momento de su salida, Aerostar había estimado un impacto de entre 5% y 6% en la capacidad, lo que representa unos 160,000 asientos.