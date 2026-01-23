Aerostar anticipa cancelaciones y retrasos de vuelos por fuerte tormenta invernal en Estados Unidos

Aerostar Airport Holdings anticipó este viernes posibles cancelaciones y retrasos en vuelos desde y hacia múltiples destinos en los Estados Unidos, como resultado de una fuerte tormenta invernal que se espera impacte a más de una veintena de ciudades.

El sistema invernal podría afectar a más de 90 millones de personas en cerca de 23 estados, lo que ha llevado a las autoridades climatológicas estadounidenses a emitir avisos y advertencias de tormenta invernal, notificó el operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde.

No se descarta que se emitan nuevas alertas en los próximos días.

El presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, exhortó a los pasajeros a mantenerse informados y a verificar el estatus de sus vuelos directamente con sus aerolíneas antes de salir hacia el aeropuerto.

“Es fundamental que los pasajeros se mantengan en comunicación constante con sus aerolíneas y confirmen cualquier cambio en sus itinerarios antes de dirigirse al aeropuerto, para evitar inconvenientes innecesarios”, indicó Hernández.

El ejecutivo reiteró que el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín continúa operando con normalidad y que su equipo se mantiene atento al desarrollo de las condiciones meteorológicas, en coordinación con aerolíneas y agencias federales, para minimizar el impacto de estas situaciones en la experiencia de viaje de los pasajeros.