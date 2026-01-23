Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 03:02 PM
S&P 500
6902.14
-0.16%
·
Dow Jones
49384.01
0.63%
·
Nasdaq
23436.02
0.91%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aerostar anticipa cancelaciones y retrasos de vuelos por fuerte tormenta invernal en Estados Unidos

El sistema invernal podría afectar a más de 90 millones de personas en cerca de 23 estados

23 de enero de 2026 - 9:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, exhortó a los pasajeros a mantenerse informados. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Aerostar Airport Holdings anticipó este viernes posibles cancelaciones y retrasos en vuelos desde y hacia múltiples destinos en los Estados Unidos, como resultado de una fuerte tormenta invernal que se espera impacte a más de una veintena de ciudades.

RELACIONADAS

El sistema invernal podría afectar a más de 90 millones de personas en cerca de 23 estados, lo que ha llevado a las autoridades climatológicas estadounidenses a emitir avisos y advertencias de tormenta invernal, notificó el operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde.

No se descarta que se emitan nuevas alertas en los próximos días.

El presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, exhortó a los pasajeros a mantenerse informados y a verificar el estatus de sus vuelos directamente con sus aerolíneas antes de salir hacia el aeropuerto.

“Es fundamental que los pasajeros se mantengan en comunicación constante con sus aerolíneas y confirmen cualquier cambio en sus itinerarios antes de dirigirse al aeropuerto, para evitar inconvenientes innecesarios”, indicó Hernández.

El ejecutivo reiteró que el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín continúa operando con normalidad y que su equipo se mantiene atento al desarrollo de las condiciones meteorológicas, en coordinación con aerolíneas y agencias federales, para minimizar el impacto de estas situaciones en la experiencia de viaje de los pasajeros.

La empresa recordó, además, que los viajeros pueden acceder a información actualizada a través de los canales oficiales de sus aerolíneas y del aeropuerto.

Tags
Aerostar Airport HoldingsAeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 23 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: