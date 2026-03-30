Aerostar sobre las largas filas en el aeropuerto: “Tomará días volver a la normalidad”

Aunque los agentes de la Administración Federal en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) comenzarían a recibir este lunes los pagos correspondientes a su salario unas cinco semanas después del más reciente cierre parcial del gobierno federal, todavía no hay certeza de cuándo mejorarán las filas de seguridad en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde.

Jorge Hernández, presidente de Aerostar Airport Holdings, sostuvo que “va a tomar unos días en lo que todo esto vuelve a su nivel”.

El punto de seguridad de la Terminal A, donde hay cuatro “lanes”, fue cerrado el 6 de marzo pasado, con el objetivo de concentrar las inspecciones en la Terminal B, donde hay 12 líneas de cotejo de seguridad. De ese número, empero, solo entre cinco a siete han estado operaciones debido a la ausencia de trabajadores de la agencia federal.

“Por ahora, no tenemos una fecha certera de cuándo vamos a poder tener capacidad suficiente para poder abrir el checkpoint de la Terminal A", expresó Hernández.

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1 / 14 | En imágenes: así se ve la presencia del ICE en aeropuertos de Estados Unidos. Agentes federales de inmigración son vistos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el lunes 23 de marzo de 2026, en Newark, N.J. (AP Photo/Angelina Katsanis) - Angelina Katsanis 1 / 14 En imágenes: así se ve la presencia del ICE en aeropuertos de Estados Unidos Agentes federales de inmigración son vistos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el lunes 23 de marzo de 2026, en Newark, N.J. (AP Photo/Angelina Katsanis) Angelina Katsanis Compartir

“No va a pasar ni hoy ni va a pasar mañana de seguro. Tal vez ocurra más tarde en la semana, pero de nuevo: es un proceso de reintegrar. Tampoco es como apagar y prender la casa”, agregó.

La determinación de reabrir el punto de seguridad de la Terminal A recae sobre Aerostar y las autoridades federales.

Todo dependerá, según Hernández, de si los agentes se reincorporan a sus puestos de trabajo, particularmente en horas de la madrugada.

El ejecutivo precisó que, hasta esta mañana, la fila de seguridad regular tomaba unos 90 minutos y la fila para los miembros del programa TSA PreCheck se extendía por unos 15 minutos.

“Los tiempos están mejores de lo que habíamos visto en los últimos días, pero eso se va a ver a través del día. Honestamente, en los turnos de madrugada, etcétera, no creo que hayamos visto muchos cambios. Hay que ver ahora en los próximos turnos si se ve algo distinto”, puntualizó.

La semana más intensa

Durante esta semana, Aerostar espera sobre 40,000 viajeros entrando y saliendo del aeropuerto. El número podría incrementar el jueves y sábado, cuando comienza el llamado puente de Semana Santa.

De acuerdo con Hernández, el sábado pasado se recibieron 55,000 pasajeros, por lo que las filas fueron más largas de lo usual.

1 / 12 | En imágenes: agentes de ICE rondan filas de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 12 En imágenes: agentes de ICE rondan filas de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

Para atender el tráfico de viajeros, Aerostar colocó sobre 20,000 pies cuadrados de carpas, ofreció sombrillas en momentos de lluvia y hasta llevó pleneros a las filas para hacer de la espera una experiencia agradable.

“Hemos probado que se puede hacer. Así que el protocolo y el plan de emergencia nuestro permanece en sitio hasta tanto tengamos la certeza de que todo está ya en pie para funcionar de forma normal”, sostuvo.

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“Hemos traído personal adicional, cerca de 30 personas adicionales, más allá de mi personal y del grupo ejecutivo, que hemos estado todos los días trabajando con los pasajeros, para que nos asistan en temas de seguridad de fila e instrucciones”, añadió.

De otra parte, Hernández reconoció que durante el fin de semana, las inscripciones para los programas TSA PreCheck y Clear, que permiten un acceso relativamente más rápido por los puntos de seguridad de los aeropuertos, fueron suspendidas.

1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada 1 / 21 El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) Suministrada Compartir

El presidente de Aerostar explicó que la determinación se produjo para atender el flujo de pasajeros sin mayores contratiempos.

“Llegó un momento dado donde los volúmenes no permitían que se pudiera continuar con esos servicios o procesos dentro del aeropuerto por lo que estaba creando a nivel de fila y dentro de los espacios que no teníamos disponibles. Así que sí, en efecto, igual que en otros sitios, esa parte de la culminación de la suscripción de servicios fue temporalmente suspendida”, apuntó.

Hernández indicó que las inscripciones deberían retomarse durante la semana, aunque ello dependerá del flujo de pasajeros en el aeropuerto.

Desde principios de mes, cuando entró en vigor un nuevo cierre parcial del gobierno, Aerostar recomienda a los pasajeros llegar al aeropuerto con al menos cuatro horas de anticipación a su vuelo.

El ejecutivo subrayó que los pasajeros no deben llegar con más tiempo de antelación del recomendado, por ejemplo, cinco horas, ya que crean un disloque en los tiempos de espera.

“La invitación es a continuar manteniéndose dentro de la ventana de las cuatro horas. Si tienes equipaje, no te lo van a aceptar antes. Y segundo, lo que estamos viendo es que la gente que llega fuera de sus horarios de vuelo crea filas aún más grandes. Si viajas después de las seis de la tarde, puedes llegar con dos o tres horas antes como normalmente haces. En la noche, las horas de espera bajan significativamente”, explicó Hernández.

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