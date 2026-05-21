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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Airbnb entra al alquiler de autos e integra a hoteles independientes

La plataforma también incorporó inteligencia artificial para mejorar la experiencia de los usuarios

21 de mayo de 2026 - 4:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Airbnb informó también que los huéspedes podrán seleccionar entrega de compras del supermercado en el alojamiento. El servicio está disponible en 25 ciudades. (Patrick Semansky)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Airbnb anunció nuevos servicios y experiencias, incluyendo acceso exclusivo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al tiempo que incorporó a su plataforma la oportunidad de reservar vehículos y encontrar hoteles boutiques e independientes.

La plataforma de alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés), además, actualizó su app con herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) que ayudan a los viajeros a planificar sus vacaciones.

“Viajar no debería ser solo cómodo; también debería ser significativo. Los mejores viajes te ayudan a explorar, aprender y volver a casa siendo una persona un poco distinta de la que eras cuando te fuiste. Eso es lo que estamos construyendo en Airbnb. Y en esta temporada, ofreceremos a las personas aún más formas de vivirlo: desde alojamientos increíbles y hoteles boutique que se sienten como Airbnb hasta experiencias inolvidables de la Copa Mundial y servicios que hacen que viajar sea aún más fácil”, afirmó Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de la plataforma Airbnb, en un comunicado de prensa.

Entre los nuevos servicios que incorporó Airbnb, se encuentra la entrega de compras del supermercado en el alojamiento seleccionado.

En algunas ciudades, se informó, los anfitriones incluso pueden recibir el pedido y dejar el alojamiento abastecido antes del check-in. Por ahora, el servicio está disponible en más de 25 ciudades de Estados Unidos en colaboración con Instacart.

Airbnb también sostuvo que la plataforma permitirá reservar un traslado privado en vehículo automotor desde y hacia tu alojamiento a través de Welcome Pickups.

De igual forma, se informó que habrá un nuevo servicio de depósito de equipaje antes del check-in o después del check-out en colaboración con Bounce.

Respecto al alquiler de vehículos, Airbnb detalló que mostrará vehículos cerca de los alojamientos y sugerirá el vehículo más adecuado.

“La primera vez que alquiles un vehículo automotor a través de Airbnb, obtendrás un 20% de crédito para utilizar en Airbnb en tu próxima estancia, experiencia, o determinados servicios”, explicó la plataforma.

De otra parte, Airbnb destacó que la plataforma permitirá ahora identificar sitios de interés, opciones gastronómicas y hasta experiencias relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en seis ciudades anfitrionas.

En un giro clave para su modelo de negocio, la empresa incorporó a su portafolio miles de hoteles boutique e independientes que “se parecen a Airbnb”.

“Los huéspedes pueden encontrar hoteles increíbles en 20 de los principales destinos del mundo, incluidos Nueva York, París, Londres, Madrid, Roma y Singapur, y se irán agregando más ciudades a lo largo del año. Cada hotel es seleccionado por la ubicación en el vecindario, el diseño y la hospitalidad”, se detalló.

Entretanto, Airbnb destacó que incorporó IA para sintetizar las reseñas de cada anuncio, así como destacar los aspectos que más le interesan a las personas, como la ubicación, las comodidades, la idoneidad para familias y mucho más.

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TurismoAirbnb
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