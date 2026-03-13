Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 12:01 PM
S&P 500 - (CFD)
6672.62
-1.52%
·
Dow Jones
46677.85
-1.56%
·
Nasdaq
22311.98
-1.78%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Airbnb habilita en Puerto Rico la función de “reserva ahora, paga después”

La plataforma aseveró que los viajeros buscan más flexibilidad

13 de marzo de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Recientemente, Airbnb reclamó que su impacto económico en Puerto Rico superó los $1,800 millones en 2025, un incremento de 10% respecto al año previo. (The Associated Press)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

En respuesta a datos que revelan que los viajeros están buscando más flexibilidad a la hora de reservar alojamiento, Airbnb habilitó en Puerto Rico la función de “reserva ahora, paga después”.

Ahora, los viajeros de Puerto Rico podrán reservar estancias sin pagar nada al momento de la reserva, siempre que se cumplan determinados requisitos, detalló la plataforma de alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés).

Airbnb sostuvo que la función contribuyó a que el número de noches y lugares reservados en Estados Unidos, durante el cuarto trimestre de 2025, aumentara respecto al tercer trimestre del mismo año.

La plataforma explicó que la alternativa está disponible en todo el mundo para los anuncios o anfitriones que cumplan ciertos requisitos y tengan una política de cancelación moderada o flexible.

Al seleccionar la función, los huéspedes no tendrán que pagar el monto total hasta poco antes de que finalice el periodo de cancelación gratuita del anuncio.

“Las políticas de cancelación que seleccionen los anfitriones no cambiarán y, como los huéspedes siempre deberán pagar antes de que finalice el periodo de cancelación gratuita, los anfitriones tendrán tiempo de recibir otra reservación, aunque un huésped cancele la suya”, explicó Airbnb en un comunicado de prensa.

Datos de la plataforma apuntan a que, en 2026, los viajeros se animarán a hacer escapadas urbanas internacionales y se alejarán de las pantallas para vivir experiencias en primera persona.

Además, altener con Airbnb, eventos internacionales como Coachella o la Copa Mundial de la FIFA, despertarán el interés por viajar.

“Con esta nueva forma de pago, los huéspedes podrán reservar un alojamiento que cumpla con los requisitos y pagar más adelante, lo que les ayudará a reservar con anticipación alojamientos que sean oportunidades únicas y a planear sus viajes con tiempo”, puntualizó la plaforma.

Airbnb recordó que cuenta con otras alternativas de pago flexibles, incluyendo pagar una parte del momento de la reserva y otra después.

Recientemente, la plataforma reclamó que su impacto económico en Puerto Rico superó los $1,800 millones en 2025, un incremento de 10% respecto al año previo.

Tags
TurismoAirbnb
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 13 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: