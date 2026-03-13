Airbnb habilita en Puerto Rico la función de “reserva ahora, paga después”

En respuesta a datos que revelan que los viajeros están buscando más flexibilidad a la hora de reservar alojamiento, Airbnb habilitó en Puerto Rico la función de “reserva ahora, paga después”.

Ahora, los viajeros de Puerto Rico podrán reservar estancias sin pagar nada al momento de la reserva, siempre que se cumplan determinados requisitos, detalló la plataforma de alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés).

Airbnb sostuvo que la función contribuyó a que el número de noches y lugares reservados en Estados Unidos, durante el cuarto trimestre de 2025, aumentara respecto al tercer trimestre del mismo año.

La plataforma explicó que la alternativa está disponible en todo el mundo para los anuncios o anfitriones que cumplan ciertos requisitos y tengan una política de cancelación moderada o flexible.

Al seleccionar la función, los huéspedes no tendrán que pagar el monto total hasta poco antes de que finalice el periodo de cancelación gratuita del anuncio.

“Las políticas de cancelación que seleccionen los anfitriones no cambiarán y, como los huéspedes siempre deberán pagar antes de que finalice el periodo de cancelación gratuita, los anfitriones tendrán tiempo de recibir otra reservación, aunque un huésped cancele la suya”, explicó Airbnb en un comunicado de prensa.

Datos de la plataforma apuntan a que, en 2026, los viajeros se animarán a hacer escapadas urbanas internacionales y se alejarán de las pantallas para vivir experiencias en primera persona.

Además, altener con Airbnb, eventos internacionales como Coachella o la Copa Mundial de la FIFA, despertarán el interés por viajar.

“Con esta nueva forma de pago, los huéspedes podrán reservar un alojamiento que cumpla con los requisitos y pagar más adelante, lo que les ayudará a reservar con anticipación alojamientos que sean oportunidades únicas y a planear sus viajes con tiempo”, puntualizó la plaforma.

Airbnb recordó que cuenta con otras alternativas de pago flexibles, incluyendo pagar una parte del momento de la reserva y otra después.