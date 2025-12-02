Airbnb reclama estabilidad en la aportación de sus alquileres a la economía local

De acuerdo con datos ofrecidos por la plataforma de alquiler a corto plazo Airbnb, en 2024 la aportación de estos alquileres a la economía de Puerto Rico se mantuvo relativamente estable, al comparar con años anteriores.

Datos internos de la plataforma estiman que en 2024, estos alquileres aportaron $1,700 millones a la economía mientras que el año anterior, en 2023, la aportación a la economía isleña fue reportada en $1,400 millones.

Al igual que en 2023, la empresa estimó que por cada dólar gastado en una estadía en Airbnb aquí, los huéspedes gastaron aproximadamente $4 adicionales en la economía local. Mientras, el estimado de empleos creados por estos alquileres a corto plazo (STR, en inglés) es de 30,000, lo cual según indicaron en comunicado de prensa, produjo $970 millones en ingresos laborales.

¿En qué áreas específicamente gastaron los huéspedes de estos alquileres en 2024?

Según datos ofrecidos por la plataforma, el gasto más significativo fue en restaurantes, donde gastaron $733 millones. Los restaurantes repiten como el renglón de gasto principal, pues en 2023 supuso $569.6 millones en gastos.

Le siguen los renglones de compras en supermercados ($353 millones), transporte ($337 millones), entretenimiento ($302 millones) y compras (más de $296 millones).

De estos gastos, casi el 50% se realizó en los sectores donde ubican estos alojamientos. Aunque la empresa no revela la cantidad de alquileres en la isla, o dónde están específicamente ubicados, indicaron que estos gastos benefician “directamente a comunidades que tradicionalmente quedan fuera del turismo masivo”.

Ángel Terral, Country Manager de Airbnb para el Caribe, México y Centroamérica, afirmó, por su parte, que estos números llevan a concluir que Airbnb es “un motor clave de la economía en Puerto Rico”.

“El impacto es evidente: por cada dólar invertido en una estancia, los viajeros generaron casi cuatro dólares adicionales para la economía local, respaldando más de 30 mil empleos y cerca de mil millones de dólares en ingresos laborales. Este modelo demuestra cómo la plataforma contribuye directamente al bienestar de las comunidades, más allá de las zonas turísticas principales, en toda la isla. Viajar con Airbnb también es apostar por el crecimiento económico de Puerto Rico”.

Turistas locales

En cuanto al perfil de los huéspedes, la empresa informó que casi el 20% de las reservas en 2024 fueron realizadas por locales, es decir, turismo interno.