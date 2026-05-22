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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alta ocupación hotelera durante el fin de semana largo por el Día de la Recordación

La Compañía de Turismo registró un aumento de 4.3% respecto al 2025

22 de mayo de 2026 - 7:00 PM

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La región Porta del Este tendrá una ocupación sobre el 90.41% entre el viernes y domingo, según datos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) destacó este viernes que el fin de semana largo por el Día de la Recordación contará con una ocupación hotelera promedio de 86.3%, un aumento de cuatro puntos en relación al mismo periodo en 2025.

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Porta Cordillera encabeza la ocupación hotelera entre el viernes, 23 de mayo, y el domingo, 25 de mayo, con un 100% de las habitaciones endosadas por la CTPR reservadas, mientras que las islas municipio de Vieques y Culebra reflejan un 96% de ocupación.

En tanto, las cifras reflejan que Porta del Este tendrá una ocupación sobre el 90.41%, seguida por Porta Atlántico con 88.4%, Porta del Sol Norte y Porta Capital con 86.1%, Porta Caribe con 83.2%, y Porta del Sol Sur con 81%.

El hotel El Conquistador, en Fajardo, reabrió sus puertas hace siete años y se prepara para completar sus obras de remodelación.Desde 2019, los dueños de la propiedad, la firma local Royal Blue Hospitality, ha invertido $220 millones.A lo largo de su reconstrucción, El Conquistador ha recibido respaldo económico de entidades públicas y privadas.
1 / 17 | Conoce lo nuevo de El Conquistador Resort. El hotel El Conquistador, en Fajardo, reabrió sus puertas hace siete años y se prepara para completar sus obras de remodelación. - Ramon "Tonito" Zayas

El día de mayor actividad en las hospederías a nivel isla será mañana, sábado, cuando se proyecta que los niveles de ocupación alcanzarán un promedio de 92.1%.

En el caso de las hospederías que operan bajo el programa de Paradores de Puerto Rico de la CTPR, se informó que contaría con una ocupación promedio de 81%.

“La industria turística continúa consolidándose como uno de los sectores más importantes de la economía de Puerto Rico generando empleos, actividad comercial, y oportunidades de desarrollo en todas las regiones de la isla”, expresó la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles, en un comunicado de prensa.

“La sólida ocupación hotelera proyectada para este fin de semana largo apunta a que la temporada de verano será una muy activa. Estos altos niveles de registros y el aumento registrado al compararse con las cifras del 2025 redundan en mayores recaudos por concepto de canon de ocupación y, por consiguiente, en mayores beneficios y mejor calidad de vida para nuestra gente”, agregó.

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TurismoHoteles en Puerto RicoCompañía de Turismo de Puerto Rico
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José Orlando Delgado Rivera
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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