Puerto Rico se queda sin la ruta aérea San Juan-Ciudad de México

El gobierno de Estados Unidos revocó ayer, martes, la autorización para 13 rutas aéreas operadas por aerolíneas mexicanas hacia su territorio, incluyendo la ruta Ciudad de México-San Juan, reportaron medios especializados.

Según los reportes, la medida también incluye la cancelación de todos los vuelos combinados de pasajeros y carga operados por aerolíneas mexicanas desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles (NLU), en Ciudad de México.

Las razones de la cancelación estarían relacionadas a un supuesto incumplimiento por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo que ambos países firmaron hace más de una década.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, aseguró que México “ilegalmente canceló y congeló vuelos de transportistas estadounidenses durante tres años sin consecuencias”.

En concreto, el gobierno estadounidense señaló a las autoridades mexicanas de obstaculizar la competencia al retirar o reasignar franjas horarias o “slots” a las aerolíneas estadounidenses en favor de compañías locales, tanto en el NLU como en el aeropuerto internacional Benito Juárez (MEX).

Este medio solicitó una declaración de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, pero al momento de la publicación de esta historia no se recibió.

El primer vuelo procedente de la capital mexicana estaba programado para arribar este miércoles al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), pero ya no aparece en la página web de Aeroméxico, la aerolínea que operaría la ruta en alianza con Delta Airlines.

En junio pasado, se informó que el vuelo contaría con un total de cuatro frecuencias a la semana, aunque durante la temporada alta de invierno, entre diciembre y enero, la ruta ofrecería un vuelo diario.

La ruta sería operada por una aerovane Boeing 737 MAX-8, con capacidad para 166 pasajeros.

La última vez que una línea aérea mexicana ofreció vuelos comerciales entre ambos destinos fue en 2000. Posteriormente, la desaparecida Interjet operó algunos vuelos chárter.

El gobierno inició negociaciones con Aeroméxico durante el cuatrienio pasado y continúo bajo la administración de la gobernadora Jenniffer González, quien durante la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, se reunió con representantes de la aerolínea.

Para convencer a Aeroméxico, el gobierno incrementó a $1.5 millones la cantidad total del incentivo que recibiría la aerolínea.

Aeroméxico, en operaciones hace más de 80 años, vuela a sobre 90 destinos desde el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (MEX).

Según estimados de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), la ruta aportaría alrededor de $13.5 millones a la economía y sumaría 34,500 asientos al inventario actual.

Puerto Rico perdió la ruta Ciudad de México-San Juan a menos de un mes de que la aerolínea colombiana Avianca confirmó la suspensión de su vuelo entre San Juan y San José, en Costa Rica. La ruta, según fuentes de este diario, no tuvo una buena acogida.

Puerto Rico, empero, conserva vuelos directos a destinos internacionales como República Dominicana, Panamá, Colombia y España.

De acuerdo con datos de Aerostar Airport Holdings, el operador privado del SJU, durante los primeros nueve meses de este año, la instalación recibió a 10.5 millones de pasajeros, de los cuales 1.3 millones fueron viajeros internacionales.