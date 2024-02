Avanza el cierre de la APP de los muelles de crucero en medio de cuestionamientos del Senado

Una transacción privada

Sin embargo, los términos de esa emisión de bonos o qué activos de Puertos se ofrecerán como colateral serán desconocidos para el público hasta que se consume la transacción. Ello, porque Marrero confirmó que “dichos bonos serán emitidos a través de una colocación privada con inversionistas y no se harán mediante emisión pública”.

“La publicación del prospecto se haría a través del servicio de ‘Electronic Municipal Market Access (EMMA) del Municipal Securities Rulemaking Board’“, precisó Marrero, al reclamar que los bonos no constituyen deuda del gobierno o alguna de sus instrumentalidades.

Rechazo senatorial

“Mi voto en contra a esta medida no fue una determinación en contra o por capricho, sino de una serie de inquietudes con la estrecha vinculación de esta asignación con la tan pregonada privatización de los muelles de barcos de crucero, y si esta transacción, realmente, es buena y tiene los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, expresó el líder senatorial en una conferencia de prensa acompañado de varios miembros de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara Alta.

“Yo no estoy aquí (en el Senado) para responderle a los inversionistas ni me ha temblado el pulso cuando tengo que estar en contra de decisiones que ha tomado la Junta de Supervisión Fiscal cuando exista causa justa para ello, pero sí he estado pendiente de que se proteja el bienestar de nuestra sociedad en las determinaciones que tomamos desde este cuerpo parlamentario”, apuntó Dalmau.