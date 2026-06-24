Avelo Airlines anuncia nuevas rutas hacia el aeropuerto de Aguadilla

Avelo Airlines tendrá dos nuevas rutas hacia el aeropuerto internacional Rafael Hernández (BQN) en Aguadilla, informó la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

Se trata de vuelos que llegarán de los aeropuertos de Orlando/Lakeland, Florida y Tweed/New Haven Connecticut.

La directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, anunció el inicio de las operaciones a partir del próximo 18 y 19 de noviembre y tendrán una frecuencia de dos vuelos semanales. Estos vuelos tendrán aproximadamente 40 mil asientos más y generarán un impacto estimado de $13.8 millones para Puerto Rico.

“Cada nueva inversión y cada nueva ruta que llega a Puerto Rico representa más oportunidades para nuestra gente. La expansión de Avelo Airlines hacia Aguadilla fortalece la actividad económica en la región oeste, apoya a nuestros pequeños y medianos comerciantes y abre la puerta a un mayor movimiento de visitantes durante todo el año", expresó la gobernadora Jenniffer González Colón en comunicado de prensa.

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“Nuestro compromiso es continuar creando las condiciones para que todas las regiones de la isla puedan crecer y beneficiarse de este desarrollo”, añadió.

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Por su parte, Robles Cancel, destacó que “la Compañía de Turismo continúa impulsando el acceso aéreo como uno de los componentes vitales para desarrollar la actividad turística como parte del compromiso y uno de los pilares de esta administración de descentralizar el turismo y promover un desarrollo económico más equilibrado en todas las regiones de Puerto Rico”.

“Los vuelos de Avelo hacia Aguadilla representan una magnífica oportunidad para fortalecer la actividad turística fuera del área metropolitana, impulsar una oferta más robusta y diversificada, así como fomentar la creación de nuevos empleos, excursiones y productos turísticos en los municipios de la región oeste, centro y sur de la isla”, dijo.

El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón expresó que “son excelentes noticias para el área oeste de la isla y reafirma el arduo trabajo que hemos estado realizando”.

“Precisamente, durante esta semana los ejecutivos de la aerolínea visitaron el aeropuerto para hacer un recorrido y reunirse con nuestro equipo de trabajo para afinar los detalles y logística necesarias para iniciar las operaciones. En Puertos, continuamos trabajando en el desarrollo de los proyectos de infraestructura en Aguadilla para poder lograr que más líneas áreas puedan establecer nuevas rutas como parte del compromiso de nuestra administración”, agregó Negrón.

Avelo Airlines ya mantiene presencia en Puerto Rico mediante sus operaciones entre el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín y las ciudades de Wilmington, Delaware; Concord, Carolina del Norte; New Haven, Connecticut; y Lakeland, Florida.

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Por su parte, el fundador y director ejecutivo de Avelo Airlines, Andrew Levy, dijo que los vuelos ofrecen una alternativa conveniente, confiable y económica para miles de viajeros interesados en conocer las renombradas playas de Aguadilla, sus aventuras al aire libre y su vibrante cultura, así como para la diáspora puertorriqueña en estos estados”.