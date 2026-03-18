Bajan las cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín

Las cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) se redujeron considerablemente este miércoles, informó Aerostar Airport Holdings, el operador privado de la principal instalación aeroportuaria de Puerto Rico.

Sin embargo, casi 300 pasajeros continúan afectados por las interrupciones asociadas a una tormenta invernal que afectó la costa este de Estados Unidos.

Los vuelos cancelados para este miércoles ascienden a cuatro -dos de llegada y dos de salida- y corresponden a Spirit Airlines, precisó Aerostar.

De acuerdo con la empresa, los vuelos tenían previsto llegar o salir hacia ciudades como Filadelfia, Baltimore, Orlando y Chicago.

1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada 1 / 21 El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) Suministrada Compartir

Las condiciones del tiempo en la costa este comenzaron a mejorar, por lo que se espera que las operaciones aéreas tanto en el SJU como en otros aeropuertos comiencen a normalizarse.

El aeropuerto, empero, continúa registrando filas largas para acceder al punto de seguridad de la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

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Las operaciones de la agencia federal se concentraron en la Terminal B debido a la falta de empleados en medio del cierre del gobierno estadounidense en curso.

Aerostar continúa recomendando a los viajeros a llegar al menos tres horas antes de su vuelo.