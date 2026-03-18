Bajan las cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín
Sin embargo, casi 300 pasajeros continúan afectados por las interrupciones
18 de marzo de 2026 - 12:03 PM
18 de marzo de 2026 - 12:03 PM
Las cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) se redujeron considerablemente este miércoles, informó Aerostar Airport Holdings, el operador privado de la principal instalación aeroportuaria de Puerto Rico.
Sin embargo, casi 300 pasajeros continúan afectados por las interrupciones asociadas a una tormenta invernal que afectó la costa este de Estados Unidos.
Los vuelos cancelados para este miércoles ascienden a cuatro -dos de llegada y dos de salida- y corresponden a Spirit Airlines, precisó Aerostar.
De acuerdo con la empresa, los vuelos tenían previsto llegar o salir hacia ciudades como Filadelfia, Baltimore, Orlando y Chicago.
Las condiciones del tiempo en la costa este comenzaron a mejorar, por lo que se espera que las operaciones aéreas tanto en el SJU como en otros aeropuertos comiencen a normalizarse.
El aeropuerto, empero, continúa registrando filas largas para acceder al punto de seguridad de la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).
Las operaciones de la agencia federal se concentraron en la Terminal B debido a la falta de empleados en medio del cierre del gobierno estadounidense en curso.
Aerostar continúa recomendando a los viajeros a llegar al menos tres horas antes de su vuelo.
Si bien hay filas en las terminales, el operador privado recurrió a las redes sociales del aeropuerto para destacar que los estacionamientos tienen disponibilidad, incluyendo el servicio de “Park & Ride” en el centro comercial The Mall of San Juan.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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