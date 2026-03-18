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Bajan las cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín

Sin embargo, casi 300 pasajeros continúan afectados por las interrupciones

18 de marzo de 2026 - 12:03 PM

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Los vuelos cancelados para este miércoles en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín ascienden a cuatro -dos de llegada y dos de salida- y corresponden a Spirit Airlines, precisó Aerostar. (Carlos Giusti/Staff)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Las cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) se redujeron considerablemente este miércoles, informó Aerostar Airport Holdings, el operador privado de la principal instalación aeroportuaria de Puerto Rico.

Sin embargo, casi 300 pasajeros continúan afectados por las interrupciones asociadas a una tormenta invernal que afectó la costa este de Estados Unidos.

Los vuelos cancelados para este miércoles ascienden a cuatro -dos de llegada y dos de salida- y corresponden a Spirit Airlines, precisó Aerostar.

De acuerdo con la empresa, los vuelos tenían previsto llegar o salir hacia ciudades como Filadelfia, Baltimore, Orlando y Chicago.

Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.)Tomada el 7 de mayo de 1964, obreros trabajaban en la construcción de estacionamientos en el AILMM. Las obras requirieron una inversión de $400,000 de fondos estatales e incluían 425 espacios adicionales para pasajeros y empleados, además de la redistribución del tránsitoen el área. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Colección Puertorriqueña Universidad de Puerto Rico en Río Piedras)En abril de este año, el operador Aerostar Airport Holding anunció una inversión millonaria para dotar el AILMM de un sistema de energía solar. En la foto, una vista de la Terminal B frente a la torre de control.
1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada

Las condiciones del tiempo en la costa este comenzaron a mejorar, por lo que se espera que las operaciones aéreas tanto en el SJU como en otros aeropuertos comiencen a normalizarse.

El aeropuerto, empero, continúa registrando filas largas para acceder al punto de seguridad de la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Las operaciones de la agencia federal se concentraron en la Terminal B debido a la falta de empleados en medio del cierre del gobierno estadounidense en curso.

Aerostar continúa recomendando a los viajeros a llegar al menos tres horas antes de su vuelo.

Si bien hay filas en las terminales, el operador privado recurrió a las redes sociales del aeropuerto para destacar que los estacionamientos tienen disponibilidad, incluyendo el servicio de “Park & Ride” en el centro comercial The Mall of San Juan.

Tags
TurismoAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínAerostar Airport Holdings
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José Orlando Delgado Rivera
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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