Barranquitas estrenará hotel “all inclusive” en 2026

El hotel Vista Alegre, en Barranquitas, abrirá sus puertas en marzo de 2026, anunció Jaime Martínez, director de Operaciones de la cadena de hoteles Vista.

Los trabajos en el antiguo hotel Barranquitas están completados en un 85%, precisó el ejecutivo.

En total, la empresa puertorriqueña está invirtiendo $5.5 millones en el proyecto.

Cuando la propiedad abra sus puertas, se espera que la propiedad genere entre 80 a 100 empleos, se informó.

“Barranquitas representa una nueva etapa para Hoteles Vista. Apostamos por el turismo de la montaña y por diversificar la oferta. Esta propiedad será un centro de entretenimiento disponible para los huésped y visitantes. Los que allí se hospeden podrán descansar, disfrutar y conectar con la belleza natural del centro de la isla”, sostuvo Martínez en un comunicado de prensa.

El ejecutivo agregó que los interesados en visitar la hospedería podrán realizar sus reservaciones a partir de este miércoles, 29 de octubre, llamando a los siguientes números de teléfonos: 787 856-0345 o 787-856-0946.

Según Martínez, en su primera fase, el hotel contará con 60 habitaciones, mientras que la segunda fase integrará villas.

Además, el hotel contará con una bolera, heladería, cava de vinos y un “coffee shop”. También ofrecerán actividades como paseos a caballo y experiencias de ecoturismo, integrando el concepto de hospedaje con entretenimiento y naturaleza.

“Ha sido un trabajo arduo, pero hemos transformado los espacios conservando la autenticidad de su estructura original recordando el hotel que fue en el pasado. Hace un año atrás anunciamos la colocación de la primera piedra y ya hoy estamos anunciando la fecha de apertura y el inicio de las reservaciones. Este hotel será un referente del entretenimiento y el ecoturismo en todo Puerto Rico”, afirmó Martínez.

“Con Vista Alegre buscamos atraer tanto a los locales como a los visitantes del exterior que desean conocer otra cara de Puerto Rico. Estamos convencidos de que el turismo de montaña tiene un enorme potencial y queremos ser parte de ese crecimiento”, agregó.

De otra parte, los hoteles Vista presentaron su nueva campaña “De vuelta a casa”, una iniciativa diseñada para invitar a la diáspora boricua a regresar a la isla y disfrutar de la época navideña.

“Queremos que vuelvan a celebrar las navidades en su tierra, que se reencuentren con sus raíces y vivan la experiencia de nuestras tradiciones. Puerto Rico es su casa, y en Hoteles Vista encontrarán un espacio que también lo es”, sostuvo Martínez.

La campaña incluye descuentos exclusivos para la diáspora y cuenta con un cortometraje que relata la historia de una mujer que, tras 20 años fuera, regresa a la isla a pasar las fiestas con su familia.

“Esta iniciativa está pensada para todos. Queremos que tanto los que regresan como los que viven aquí disfruten de una temporada navideña especial, llena de actividades y atenciones. En el caso de las estadías con reservaciones de 5 días estaremos otorgando un descuento de 15%”, mencionó.

Martínez sostuvo que el esfuerzo es el resultado del entusiasmo en el turismo puertorriqueño provocado por la residencia artística de Bad Bunny, que atrajo a visitantes del mundo entero.