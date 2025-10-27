Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 04:41 PM
S&P 500
6791.69
0.79%
·
Dow Jones
47207.12
1.01%
·
Nasdaq
23204.87
1.15%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Barranquitas estrenará hotel “all inclusive” en 2026

Los trabajos en la hospedería Vista Alegre están completados en un 85%

27 de octubre de 2025 - 12:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Así lucía el antiguo hotel Barranquitas en 2024, cuando se anunció su remodelación. (Xavier Araújo)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

El hotel Vista Alegre, en Barranquitas, abrirá sus puertas en marzo de 2026, anunció Jaime Martínez, director de Operaciones de la cadena de hoteles Vista.

RELACIONADAS

Los trabajos en el antiguo hotel Barranquitas están completados en un 85%, precisó el ejecutivo.

En total, la empresa puertorriqueña está invirtiendo $5.5 millones en el proyecto.

Cuando la propiedad abra sus puertas, se espera que la propiedad genere entre 80 a 100 empleos, se informó.

“Barranquitas representa una nueva etapa para Hoteles Vista. Apostamos por el turismo de la montaña y por diversificar la oferta. Esta propiedad será un centro de entretenimiento disponible para los huésped y visitantes. Los que allí se hospeden podrán descansar, disfrutar y conectar con la belleza natural del centro de la isla”, sostuvo Martínez en un comunicado de prensa.

El ejecutivo agregó que los interesados en visitar la hospedería podrán realizar sus reservaciones a partir de este miércoles, 29 de octubre, llamando a los siguientes números de teléfonos: 787 856-0345 o 787-856-0946.

Según Martínez, en su primera fase, el hotel contará con 60 habitaciones, mientras que la segunda fase integrará villas.

Además, el hotel contará con una bolera, heladería, cava de vinos y un “coffee shop”. También ofrecerán actividades como paseos a caballo y experiencias de ecoturismo, integrando el concepto de hospedaje con entretenimiento y naturaleza.

Con millonaria inversión: antiguo hotel Barranquitas es transformado en nueva hospedería

Con millonaria inversión: antiguo hotel Barranquitas es transformado en nueva hospedería

Ahora se llamará Vista Alegre, un hotel “all inclusive” que será desarrollado por la cadena de hoteles Vista.

“Ha sido un trabajo arduo, pero hemos transformado los espacios conservando la autenticidad de su estructura original recordando el hotel que fue en el pasado. Hace un año atrás anunciamos la colocación de la primera piedra y ya hoy estamos anunciando la fecha de apertura y el inicio de las reservaciones. Este hotel será un referente del entretenimiento y el ecoturismo en todo Puerto Rico”, afirmó Martínez.

“Con Vista Alegre buscamos atraer tanto a los locales como a los visitantes del exterior que desean conocer otra cara de Puerto Rico. Estamos convencidos de que el turismo de montaña tiene un enorme potencial y queremos ser parte de ese crecimiento”, agregó.

De otra parte, los hoteles Vista presentaron su nueva campaña “De vuelta a casa”, una iniciativa diseñada para invitar a la diáspora boricua a regresar a la isla y disfrutar de la época navideña.

“Queremos que vuelvan a celebrar las navidades en su tierra, que se reencuentren con sus raíces y vivan la experiencia de nuestras tradiciones. Puerto Rico es su casa, y en Hoteles Vista encontrarán un espacio que también lo es”, sostuvo Martínez.

La campaña incluye descuentos exclusivos para la diáspora y cuenta con un cortometraje que relata la historia de una mujer que, tras 20 años fuera, regresa a la isla a pasar las fiestas con su familia.

“Esta iniciativa está pensada para todos. Queremos que tanto los que regresan como los que viven aquí disfruten de una temporada navideña especial, llena de actividades y atenciones. En el caso de las estadías con reservaciones de 5 días estaremos otorgando un descuento de 15%”, mencionó.

Martínez sostuvo que el esfuerzo es el resultado del entusiasmo en el turismo puertorriqueño provocado por la residencia artística de Bad Bunny, que atrajo a visitantes del mundo entero.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando el mundo nos está mirando. Hay que seguir impulsando proyectos que continúen atrayendo al turista tanto local como del extranjero y por eso desarrollamos este esfuerzo que sabemos emocionará a muchos”, acotó.

Tags
TurismoBarranquitas
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: