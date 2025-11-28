Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Bella Group incursiona en la hotelería con la apertura de Magdalena 1163
La empresa apuesta a replicar la hospitalidad que ofrece en la industria de autos
28 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
Con una hospedería boutique en pleno corazón de Condado, la empresa puertorriqueña Bella Group hizo su debut en la industria turística, donde espera replicar el nivel de servicio que ofrece en el sector automotriz desde hace más de 60 años.
