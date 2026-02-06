Opinión
Turismo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

BetMGM por Casino del Mar llega a Caguas

Se trata de la tercera casa de apuestas deportivas de la marca

6 de febrero de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La tercera casa de apuestas de BetMGM por Casino del Mar está localizado en el establecimiento The Yard, en Caguas. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Tras iniciar un plan de expansión más allá de sus instalaciones en Casino del Mar del hotel La Concha, en Condado, BetMGM inauguró un nuevo centro de apuestas en el establecimiento The Yard, en Caguas.

Con esta apertura, cuya inversión no se precisó, los jugadores podrán descargar la aplicación de BetMGM Sportsbook, disponible para los sistemas operativos iOS y Android, así como visitar la página web www.betmgm.com y visitar la casa de apuestas para completar el registro necesario.

“En BetMGM Sportsbook en Casino del Mar, mantenemos nuestro enfoque en brindar una experiencia confiable, innovadora y accesible, integrando la pasión por el deporte con la tecnología que define y diferencia nuestra marca”, afirmó Sigfrido de Jesús, gerente general de Casino del Mar en La Concha Resort.

“La apertura de esta sucursal satélite en Caguas representa un paso importante para expandir nuestra presencia en Puerto Rico y atender el creciente interés de los aficionados al deporte que desean participar responsablemente”, agregó.

Por su parte, Rolando Padua, co-CEO de Paulson Puerto Rico, destacó que el nuevo centro satélite responde a una visión de inversión continua y fortalecimiento del ecosistema de entretenimiento en la isla.

“En Paulson Puerto Rico estamos enfocados en desarrollar plataformas de negocio que generen valor sostenible, impulsen el talento local y creen oportunidades de empleo a largo plazo. Más allá de abrir nuevas operaciones, nuestro objetivo es construir proyectos sólidos que aporten al dinamismo económico del país y eleven la experiencia de entretenimiento para los consumidores”, expresó Padua.

Por su parte, Scott Woodgate, vicepresidente de BetMGM, dijo que la apertura forma parte de la estrategia continua de la compañía para promover el desarrollo responsable del mercado local.

“La llegada de BetMGM a una tercera región en Puerto Rico refleja nuestro compromiso con el crecimiento sostenible, ofreciendo a los jugadores una experiencia confiable y transparente, respaldada por sólidas herramientas de juego responsable y una operación alineada con los más altos estándares de la industria”, declaró Woodgate.

Tras iniciar operaciones en Casino del Mar en 2022, BetMGM por Casino del Mar abrió su primer centro satélite de apuestas deportivas el año pasado en el Mayagüez Resort & Casino.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
