Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 05:27 PM
S&P 500
6946.14
0.81%
·
Dow Jones
49482.27
0.63%
·
Nasdaq
23152.08
1.26%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan empleados para hospedería “all inclusive” en Barranquitas

El hotel Vista Alegre abrirá sus puertas a finales de mayo próximo

2 de marzo de 2026 - 1:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hotel Vista Alegre busca trabajadores para candidatos para diversas posiciones operacionales y administrativas. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

A casi tres meses de su apertura, el hotel Vista Alegre, en Barranquitas, anunció este lunes que comenzará a reclutar empleados.

RELACIONADAS

Para ello, la hospedería de la cadena Hoteles Vista celebrará una feria de empleo mañana, martes, desde las 10:00 a.m., en el Centro de Recepciones del mencionado municipio.

“En el hotel Vista Alegre creemos en el talento, la pasión por el servicio y el trabajo en equipo. Estamos buscando personas comprometidas, con actitud positiva y deseos de crecer profesionalmente junto a nosotros. Esta apertura representa una oportunidad real para quienes desean desarrollarse en la industria de la hospitalidad”, expresó la gerente de Operaciones, Melanie López, en un comunicado de prensa.

Durante la feria, se estarán evaluando candidatos para diversas posiciones operacionales y administrativas, se informó.

Los interesados deberán asistir con su resumé y disponibilidad para entrevista.

“Queremos construir un equipo que refleje nuestros valores de excelencia y hospitalidad. Nuestra meta es que cada empleado se convierta en embajador de la experiencia Vista, ofreciendo un servicio de calidad que distinga a Barranquitas como un destino acogedor y competitivo”, añadió López.

Por su parte, el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, destacó la importancia de esta alianza estratégica como parte del impulso a la creación de nuevas oportunidades de empleo.

“La apertura del Hotel Vista Alegre representa una inyección directa al desarrollo económico de Barranquitas. Este proceso de reclutamiento no solo genera empleos para nuestra gente, sino que fortalece nuestra visión de posicionar al municipio como un destino turístico competitivo en la región central. Desde la administración municipal respaldamos esta inversión y, a través de nuestro programa de conexión laboral, continuaremos facilitando oportunidades para nuestros ciudadanos”, dijo el alcalde.

El reclutamiento contará con el respaldo del Programa Municipal de Conexión Laboral, explicó el hotel.

De otra parte, la hospedería anunció la disponibilidad de espacios comerciales dentro de sus instalaciones para diversos servicios como spa, estética, belleza integral y conceptos afines.

Como parte de la celebración inaugural, la hospedería presentará una agenda especial de entretenimiento que se extenderá hasta el 28 de junio, con diversas presentaciones artísticas que incluirán la participación de Andrés Jiménez, Arnaldo “El Más Querido”, Barreto y su Plena, Richard Rika y Herber Cruz.

Tags
TurismoHoteles en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 2 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: