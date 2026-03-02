Buscan empleados para hospedería “all inclusive” en Barranquitas

A casi tres meses de su apertura, el hotel Vista Alegre, en Barranquitas, anunció este lunes que comenzará a reclutar empleados.

Para ello, la hospedería de la cadena Hoteles Vista celebrará una feria de empleo mañana, martes, desde las 10:00 a.m., en el Centro de Recepciones del mencionado municipio.

“En el hotel Vista Alegre creemos en el talento, la pasión por el servicio y el trabajo en equipo. Estamos buscando personas comprometidas, con actitud positiva y deseos de crecer profesionalmente junto a nosotros. Esta apertura representa una oportunidad real para quienes desean desarrollarse en la industria de la hospitalidad”, expresó la gerente de Operaciones, Melanie López, en un comunicado de prensa.

Durante la feria, se estarán evaluando candidatos para diversas posiciones operacionales y administrativas, se informó.

PUBLICIDAD

Los interesados deberán asistir con su resumé y disponibilidad para entrevista.

“Queremos construir un equipo que refleje nuestros valores de excelencia y hospitalidad. Nuestra meta es que cada empleado se convierta en embajador de la experiencia Vista, ofreciendo un servicio de calidad que distinga a Barranquitas como un destino acogedor y competitivo”, añadió López.

Por su parte, el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, destacó la importancia de esta alianza estratégica como parte del impulso a la creación de nuevas oportunidades de empleo.

“La apertura del Hotel Vista Alegre representa una inyección directa al desarrollo económico de Barranquitas. Este proceso de reclutamiento no solo genera empleos para nuestra gente, sino que fortalece nuestra visión de posicionar al municipio como un destino turístico competitivo en la región central. Desde la administración municipal respaldamos esta inversión y, a través de nuestro programa de conexión laboral, continuaremos facilitando oportunidades para nuestros ciudadanos”, dijo el alcalde.

El reclutamiento contará con el respaldo del Programa Municipal de Conexión Laboral, explicó el hotel.

De otra parte, la hospedería anunció la disponibilidad de espacios comerciales dentro de sus instalaciones para diversos servicios como spa, estética, belleza integral y conceptos afines.