Cancelan 28 vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín debido a fuertes nevadas en la costa este de Estados Unidos

Cerca de una treintena de vuelos, que saldrían o llegarían al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, fueron cancelados este domingo debido a las tormentas invernales que se esperan en estados de la costa este de los Estados Unidos.

En total, nueve vuelos que llegarían a San Juan y y 19 vuelos que saldrían desde Puerto Rico fueron cancelados, informó Aerostar Holdings, compañía que administra el aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Las cancelaciones afectarán a 1,096 pasajeros que debían llegar al aeropuerto en Isla Verde y otros 2,852 que viajarían en vuelos de ida.

1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada 1 / 21 El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) Suministrada Compartir

Los vuelos afectados llegarían o se dirigían a algunas de las principales ciudades de Estados Unidos, como Baltimore, Newark, Nueva York, Boston, Filadelfia, Washington D. C., y Orlando, entre otras. Incluyen viajes de aerolíneas como Jet Blue, Southwest, Frontier, Spirit y American Airlines, entre otras.

Listado de los vuelos cancelados este domingo, 22 de febrero por tormenta invernal en Estados Unidos. (Suministrada)

También se verán afectados vuelos hacia República Dominicana y las Islas Vírgenes estadounideses. En ocasiones anteriores, la administración de aeropuerto ha establecido que hay un efecto en cadena que impactan vuelos en zonas por afectadas por las tormentas debido a que la falta de aeronaves o personal.

PUBLICIDAD

Los pasajeros deberán estar atentos a la información que provea cada aerolínea.

Ciudades y pueblos a lo largo de la costa este de Estados Unidos trataban de prepararse con rapidez para un episodio de fuertes nevadas y vientos dañinos después de que los meteorólogos emitieran alertas de ventisca para comunidades desde Maryland hasta Massachusetts.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que, una vez que la tormenta se intensifique el domingo, podría resultar significativamente más severa que las proyecciones hechas apenas hace unos días.