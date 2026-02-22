Opinión
Turismo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cancelan 28 vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín debido a fuertes nevadas en la costa este de Estados Unidos

Más de 3,000 pasajeros se verán afectados por las suspensiones de este domingo

22 de febrero de 2026 - 10:15 AM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Las cancelaciones afectarán a 1,096 pasajeros que debían llegar al aeropuerto en Isla Verde y otros 2,852 que viajarían en vuelos de ida. (Carlos Giusti/Staff)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticias

Cerca de una treintena de vuelos, que saldrían o llegarían al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, fueron cancelados este domingo debido a las tormentas invernales que se esperan en estados de la costa este de los Estados Unidos.

RELACIONADAS

En total, nueve vuelos que llegarían a San Juan y y 19 vuelos que saldrían desde Puerto Rico fueron cancelados, informó Aerostar Holdings, compañía que administra el aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Las cancelaciones afectarán a 1,096 pasajeros que debían llegar al aeropuerto en Isla Verde y otros 2,852 que viajarían en vuelos de ida.

Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.)Tomada el 7 de mayo de 1964, obreros trabajaban en la construcción de estacionamientos en el AILMM. Las obras requirieron una inversión de $400,000 de fondos estatales e incluían 425 espacios adicionales para pasajeros y empleados, además de la redistribución del tránsitoen el área. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Colección Puertorriqueña Universidad de Puerto Rico en Río Piedras)En abril de este año, el operador Aerostar Airport Holding anunció una inversión millonaria para dotar el AILMM de un sistema de energía solar. En la foto, una vista de la Terminal B frente a la torre de control.
1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada

Los vuelos afectados llegarían o se dirigían a algunas de las principales ciudades de Estados Unidos, como Baltimore, Newark, Nueva York, Boston, Filadelfia, Washington D. C., y Orlando, entre otras. Incluyen viajes de aerolíneas como Jet Blue, Southwest, Frontier, Spirit y American Airlines, entre otras.

Listado de los vuelos cancelados este domingo, 22 de febrero por tormenta invernal en Estados Unidos.
Listado de los vuelos cancelados este domingo, 22 de febrero por tormenta invernal en Estados Unidos. (Suministrada)

También se verán afectados vuelos hacia República Dominicana y las Islas Vírgenes estadounideses. En ocasiones anteriores, la administración de aeropuerto ha establecido que hay un efecto en cadena que impactan vuelos en zonas por afectadas por las tormentas debido a que la falta de aeronaves o personal.

Los pasajeros deberán estar atentos a la información que provea cada aerolínea.

Ciudades y pueblos a lo largo de la costa este de Estados Unidos trataban de prepararse con rapidez para un episodio de fuertes nevadas y vientos dañinos después de que los meteorólogos emitieran alertas de ventisca para comunidades desde Maryland hasta Massachusetts.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que, una vez que la tormenta se intensifique el domingo, podría resultar significativamente más severa que las proyecciones hechas apenas hace unos días.

El servicio meteorológico indicó que en muchas zonas podrían caer entre 1 y 2 pies (30 a 61 centímetros) de nieve y activó alertas de ventisca para la ciudad de Nueva York y Long Island, Boston y comunidades costeras en Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Massachusetts. También era posible que hubiera inundaciones en partes de Nueva York y Nueva Jersey, señaló.

ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
