Cancelan 73 vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por tormenta invernal

Las condiciones del tiempo en Estados Unidos provocaron la cancelación de 73 vuelos este lunes en San Juan, afectando a sobre 6,000 pasajeros.

Este lunes, las alertas de ventisca se extendían desde Maryland hasta Maine. La nieve comenzó a caer el domingo a medida que la tormenta avanzaba hacia el norte, y el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) indicó que en muchas áreas podrían acumularse de 1 a 2 pies (30 a 60 centímetros) de nieve, además de baja visibilidad. Autoridades de varios estados instaron a la gente a quedarse en casa.