Cancelan 73 vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por tormenta invernal
Las inclemencias del tiempo afectan a sobre 6,000 pasajeros
23 de febrero de 2026 - 7:13 AM
Actualizado el 23 de febrero de 2026 - 7:24 AM
23 de febrero de 2026 - 7:13 AM
Actualizado el 23 de febrero de 2026 - 7:24 AM
Las condiciones del tiempo en Estados Unidos provocaron la cancelación de 73 vuelos este lunes en San Juan, afectando a sobre 6,000 pasajeros.
Así lo informó esta mañana la empresa Aerostar, administradora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
Indicó que fueron cancelados 39 vuelos de llegadas, afectando a 3,077 pasajeros. Asimismo, 34 vuelos de salidas fueron cancelados, impactando a 3,093 viajeros.
Este lunes, las alertas de ventisca se extendían desde Maryland hasta Maine. La nieve comenzó a caer el domingo a medida que la tormenta avanzaba hacia el norte, y el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) indicó que en muchas áreas podrían acumularse de 1 a 2 pies (30 a 60 centímetros) de nieve, además de baja visibilidad. Autoridades de varios estados instaron a la gente a quedarse en casa.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: