NegociosTurismo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cancelan 73 vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por tormenta invernal

Las inclemencias del tiempo afectan a sobre 6,000 pasajeros

23 de febrero de 2026 - 7:13 AM

Updated At

Actualizado el 23 de febrero de 2026 - 7:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las cancelaciones fueron reportadas por segundo día consecutivo. (Xavier Araújo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las condiciones del tiempo en Estados Unidos provocaron la cancelación de 73 vuelos este lunes en San Juan, afectando a sobre 6,000 pasajeros.

Así lo informó esta mañana la empresa Aerostar, administradora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Indicó que fueron cancelados 39 vuelos de llegadas, afectando a 3,077 pasajeros. Asimismo, 34 vuelos de salidas fueron cancelados, impactando a 3,093 viajeros.

Cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín por la tormenta invernal en Estados Unidos para el 23 de febrero de 2026.
Cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín por la tormenta invernal en Estados Unidos para el 23 de febrero de 2026. (Suministrada)
Cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín por la tormenta invernal en Estados Unidos para el 23 de febrero de 2026.
Cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín por la tormenta invernal en Estados Unidos para el 23 de febrero de 2026. (Suministrada)

Este lunes, las alertas de ventisca se extendían desde Maryland hasta Maine. La nieve comenzó a caer el domingo a medida que la tormenta avanzaba hacia el norte, y el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) indicó que en muchas áreas podrían acumularse de 1 a 2 pies (30 a 60 centímetros) de nieve, además de baja visibilidad. Autoridades de varios estados instaron a la gente a quedarse en casa.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
