Completan instalación de 4,000 placas solares en el aeropuerto Luis Muñoz Marín

Tras una inversión de cerca de $14 millones, Aerostar Airport Holdings completó la instalación de 4,000 placas solares en el estacionamiento multipisos del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde.

Jorge Hernández, presidente de la empresa operadora del aeropuerto, sostuvo que el sistema fotovoltaico generará 2,940 megavatios-hora (MWh) mensuales, lo que redundará en un ahorro de entre $60,000 a $70,000 en la factura de LUMA Energy.

Mensualmente, Aerostar paga entre $1.3 millones a $1.5 millones por el consumo de energía eléctrica, precisó Hernández.

“Este sistema evitará aproximadamente 2,130 toneladas métricas de dióxido de carbono. En términos sencillos, el impacto aquí equivale a la siembra de 100,000 árboles en nuestro ambiente”, reclamó Hernández.

Del total de la inversión, $5 millones provinieron de una asignación de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). El resto provino del presupuesto de Aerostar, que también contó con el respaldo de la banca local para el proyecto.

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“La razón por la cual nuestros inversionistas se mueven adelante con este proyecto es por el compromiso con el ambiente. Esto no solamente se mide por su retorno de inversión sino por su impacto ambiental”, remarcó el ejecutivo.

El sistema, cuya construcción se extendió por 18 meses, ayudará a generar energía limpia para áreas operacionales y de servicio a los pasajeros en el SJU.

Las placas solares, que están acompañadas de dos sistemas de almacenamiento Fortress eSpire 280, con capacidad de 280 kilovatio-hora (KWh) cada uno, se convirtieron en una especie de carpa que ofrece sombra a los vehículos estacionados en el sexto nivel del estacionamiento multipisos, donde solo se estacionan empleados del aeropuerto.

De acuerdo con Aerostar, los paneles cuentan con una vida útil estimada de entre 25 y 30 años.

La estructura principal, sin embargo, fue diseñada para operar entre 50 y 60 años, así como con disposiciones y normas relacionadas con cargas de viento “para que no se nos vaya volando”.

“Esto (la instalación de las placas solares) demuestra que para nosotros (Aerostar), la sustentabilidad no es un concepto abstracto, sino que se demuestra con decisiones responsables”, reclamó Hernández.

En marcha, el plan de sustentabilidad

“En Aerostar no escatimamos cuando se trata de sustentabilidad. Nuestra misión es convertir al aeropuerto Luis Muñoz Marín en una instalación verde, responsable con el ambiente. Creemos que cada inversión en energía limpia representa progreso para Puerto Rico”, agregó.

A preguntas de este diario, Hernández sostuvo que Aerostar continuará adelante con su Plan Maestro de Sustentabilidad, que busca la reducción de consumo energético, disminución de emisiones y la visión de alcanzar cero emisiones de gases de invernadero para 2050.

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Durante los próximos meses, precisó el ejecutivo, Aerostar completará un estudio hidráulico, que medirá los movimientos de agua en los diferentes canales que impactan el área del aeropuerto.

“Esto es clave para determinar si hay que tomar algún tipo de medida correctiva para mitigar exposiciones o riesgos para inundaciones, porque estos canales no están adecuadamente mantenidos. Sabemos que estos canales, a través de los muchos años, no necesariamente están en las condiciones que se hicieron o se construyeron o se planificaron”, apuntó.

De igual forma, aseveró que Aerostar continúa trabajando con agencias locales y federales para la construcción de una planta de cogeneración de energía.