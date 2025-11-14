Contour Airlines comienza a volar entre San Juan y St. Maarten

Countour Airlines estrenó este viernes su vuelo entre San Juan (SJU) y St. Maarten (SXM), informó la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

El vuelo, que constará de tres frecuencias semanales, arribó al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a las 2:50 p.m., precisó la entidad.

La ruta es operada por una aeronave Embraer EMB-145, con capacidad para 30 pasajeros.

Según la CTPR, la ruta dejará un impacto económico de sobre $373,000 para el periodo de noviembre a marzo.

Inicialmente, el vuelo solo estará disponible durante la temporada de invierno.

“Esta nueva ruta representa un paso significativo en la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, avanzando en nuestra estrategia de ampliar las opciones de conectividad aérea entre Puerto Rico y el Caribe. El inicio oficial de operaciones con St. Maarten refuerza nuestro rol como principal hub regional y fomenta el intercambio turístico y económico entre islas hermanas”, expresó la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, en un comunicado de prensa.

“Estamos muy entusiasmados de poder inaugurar oficialmente las operaciones entre San Juan, Puerto Rico y St. Maarten en la mañana de hoy”, expresó, por su parte, el presidente de Contour Airlines, Ben Munson.

“Esta nueva ruta expande nuestra red de acceso aéreo en el Caribe y fortalece la conexión entre estos dos vibrantes destinos con más opciones de vuelos para viajes tanto de placer como de negocios”, agregó.

Mientras, el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Norberto Negrón compartió que “con la llegada del vuelo inaugural de la ruta San Juan y St. Maarten de Contour Airlines, ampliamos el tráfico en el principal aeropuerto del Caribe, al tiempo que se desarrolla otra plataforma comercial que redundará en nuevos empleos”.

Jorge Hernández, presidente de Aerostar Airport Holdings, también dio la bienvenida a las nuevas operaciones.