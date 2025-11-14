Opinión
Feriados
14 de noviembre de 2025
Turismo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Contour Airlines comienza a volar entre San Juan y St. Maarten

La ruta consta de tres vuelos semanales

14 de noviembre de 2025 - 3:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La ruta San Juan-St. Maarten dejará un impacto económico de sobre $373,000.
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negocios

Countour Airlines estrenó este viernes su vuelo entre San Juan (SJU) y St. Maarten (SXM), informó la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

El vuelo, que constará de tres frecuencias semanales, arribó al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a las 2:50 p.m., precisó la entidad.

La ruta es operada por una aeronave Embraer EMB-145, con capacidad para 30 pasajeros.

Según la CTPR, la ruta dejará un impacto económico de sobre $373,000 para el periodo de noviembre a marzo.

Inicialmente, el vuelo solo estará disponible durante la temporada de invierno.

"Esta nueva ruta representa un paso significativo en la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, avanzando en nuestra estrategia de ampliar las opciones de conectividad aérea entre Puerto Rico y el Caribe. El inicio oficial de operaciones con St. Maarten refuerza nuestro rol como principal hub regional y fomenta el intercambio turístico y económico entre islas hermanas", expresó la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, en un comunicado de prensa.

"Estamos muy entusiasmados de poder inaugurar oficialmente las operaciones entre San Juan, Puerto Rico y St. Maarten en la mañana de hoy", expresó, por su parte, el presidente de Contour Airlines, Ben Munson.

"Esta nueva ruta expande nuestra red de acceso aéreo en el Caribe y fortalece la conexión entre estos dos vibrantes destinos con más opciones de vuelos para viajes tanto de placer como de negocios", agregó.

Mientras, el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Norberto Negrón compartió que "con la llegada del vuelo inaugural de la ruta San Juan y St. Maarten de Contour Airlines, ampliamos el tráfico en el principal aeropuerto del Caribe, al tiempo que se desarrolla otra plataforma comercial que redundará en nuevos empleos".

Jorge Hernández, presidente de Aerostar Airport Holdings, también dio la bienvenida a las nuevas operaciones.

"Agradecemos a Contour Airlines por confiar en Puerto Rico y en nuestro aeropuerto como punto estratégico en el Caribe, y reiteramos que continuaremos invirtiendo en infraestructura y servicios que impulsen el desarrollo turístico y económico de la isla", expresó Jorge Hernández, presidente de Aerostar Puerto Rico", sostuvo Hernández.

José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
