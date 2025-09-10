Contour Airlines expande su red con vuelo sin escalas entre San Juan y St. Maarten

Contour Airlines anunció este miércoles la expansión de su red en el Caribe con una nueva ruta sin escalas que conectará el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU) en San Juan con el aeropuerto internacional Princesa Juliana (SXM) en St. Maarten.

“Estamos encantados de expandir nuestra red caribeña con este nuevo servicio entre San Juan y St. Maarten. Este vuelo no solo conecta dos destinos icónicos, sino que también crea nuevas oportunidades para turistas y viajeros de negocios por igual”, indicó en declaraciones escritas Ben Munson, presidente de Contour Airlines.

El servicio comenzará el 14 de noviembre de 2025 y operará tres veces por semana.

Esta nueva conexión entre San Juan y St. Maarten se suma al servicio previamente anunciado entre Puerto Rico y Dominica, que comenzará el 25 de septiembre. Ambas rutas forman parte del plan de la aerolínea para fortalecer la conectividad regional desde San Juan y ampliar su presencia en el Caribe.

Según indicó la aerolínea en declaraciones escritas, “los vuelos serán operados con jets regionales de 30 asientos, brindando a los pasajeros una experiencia de viaje cómoda que incluye mayor espacio para las piernas, refrigerios de cortesía y servicio a bordo”.

“Este anuncio refuerza la posición de Puerto Rico como un centro de conexión estratégico en el Caribe, al tiempo que fortalece los vínculos turísticos, culturales y económicos entre ambas islas”, expresaron.

La aerolínea ofrece un producto aéreo premium que incluye refrigerios y bebidas de cortesía en todos sus vuelos. La compañía opera una creciente flota de jets regionales con asientos de cuero y espacio ampliado para las piernas.

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, destacó la importancia de esta nueva ruta para los planes de desarrollo regional al indicar que este segundo vuelo de la aerolínea “es un desarrollo emocionante para la conectividad de la region”.

“El aumento en las alternativas de servicio aéreo se alinea con nuestra estrategia de maximizar la contribución de la industria turística a las economías caribeñas”, dijo.

En St. Maarten, el anuncio, según detallaron en un comunicado de prensa, fue recibido con igual entusiasmo.

“Aunque nuestra estrategia también contempla la expansión hacia Sudamérica, rutas como esta son clave para consolidar la conectividad en el Caribe. No se trata solo de horarios y asientos; se trata de acercar a las personas, negocios y oportunidades”, sostuvo Michael Cleaver, CEO del aeropuerto internacional Princesa Juliana.

La directora de Turismo de St. Maarten, May-Ling Chun, destacó, por su parte, el impacto económico y cultural de la nueva ruta.

