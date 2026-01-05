Crucero británico atraca en el Puerto de Ponce

El crucero Marella Discovery completó este lunes la primera de cuatro visitas al Puerto de Ponce, informó la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

La embarcación, que también visitará los muelles de crucero de San Juan, dejará un impacto económico combinado de sobre $1 millón durante este año fiscal, a tenor con la entidad.

En específico, la región Porta Caribe se beneficiará con $300,000. Mientras, las cinco visitas al puerto de San Juan dejarán $757,445.

La CTPR aseguró que lideró la llegada del barco con el Municipio de Ponce, la Autoridad del Puerto de Ponce y operadores turísticos.

De igual forma, se llevó a cabo el tradicional intercambio de placas conmemorativas junto a representantes del sector gubernamental, autoridades portuarias y miembros del sector turístico del área sur.

“Cada visita de cruceros a nuestros puertos representa una aportación directa a la economía de la isla, impulsando la actividad comercial, el empleo y el desarrollo turístico regional. La inclusión de Ponce en estos itinerarios reafirma el potencial del sur como un destino con capacidad para continuar expandiendo la industria de cruceros en Puerto Rico”, expresó la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel.

El Marella Discovery volverá a Ponce el 25 de enero, 15 de febrero y 8 de marzo próximos, al tiempo que visitará San Juan el 22 de enero, 9 de febrero, 12 de febrero y 5 de marzo.

La embarcación cuenta con una capacidad máxima de 2,435 pasajeros y 735 tripulantes. Entre sus amenidades, hay piscinas, restaurantes, cine al aire libre, minigolf, muro de escalada y producciones musicales.