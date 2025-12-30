Crucero Marella Discovery arribará a Ponce durante la víspera del Día de Reyes

El crucero Marella Discovery de la compañía británica Marella Cruises arribará al Puerto de Ponce el 5 de enero próximo.

La visita es parte de las cuatro paradas que hará el barco en el puerto de la Ciudad Señorial durante la temporada alta de cruceros 2025-2026.

El Marella Discovery arribará con 1,830 pasajeros y 720 tripulantes, informó el Municipio de Ponce en sus redes sociales.

Se espera que la embarcación esté unas 12 horas en Ponce. Regresará el 25 de enero, el 15 de febrero y el 8 de marzo.

Previamente, se informó que las visitas del Marella Discovery dejarán un impacto económico de $225,000.

El barco se convirtió, en febrero de 2023, en el primero de Marella Cruises en visitar Puerto Rico. En ese momento, incluyó a San Juan como parte de su viaje inaugural.

Marella Cruises es una compañía de cruceros operada por TUI UK & Ireland, empresa que pertenece al conglomerado turístico TUI Group, uno de los más grandes del mundo.

Hasta octubre de 2017, la línea de cruceros era conocida por el nombre de Thomson Cruises.

“Este importante logro es resultado del compromiso constante con el desarrollo turístico y la excelencia en la experiencia de nuestros visitantes. Estamos seguros de que disfrutarán de Ponce y la región sur al máximo”, escribió la Oficina de Turismo del ayuntamiento ponceño a través de la cuenta Visit Ponce en la red social Facebook.

“Exhortamos a comerciantes locales y operadores turísticos a estar pendientes y preparados para brindar el mejor recibimiento, con el servicio y la hospitalidad que distinguen a la Ciudad Señorial”, agregó la dependencia.

El Marella Discovery partirá hoy martes, 30 de diciembre de La Romana, en República Dominicana. Además de Ponce, el itinerario incluye visitas a San Juan, Charlotte Amalie y Frederiksted, en las Islas Vírgenes estadounidenses; e Isla Catalina, también en República Dominicana.

En octubre pasado, la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre, recibió a ejecutivos de las principales líneas de cruceros del mundo, entre ellos MSC Cruises, Virgin Voyages, Carnival UK, Princess Cruises, Seabourn, Holland America Line y Margaritaville at Sea.

“La llegada de estos líderes globales es un voto de confianza hacia Ponce y su futuro. Hemos demostrado que contamos con un puerto eficiente, una ciudad vibrante y un equipo comprometido en seguir impulsando el turismo como motor económico del sur de Puerto Rico”, expresó Sifre en ese momento.

Durante la jornada, los visitantes conocieron las capacidades técnicas del puerto, sus áreas de expansión y la oferta de servicios.

Ponce presentó como una historia de éxito las recientes visitas de los barcos Icon of the Seas, Utopia of the Seas y Star of the Seas de Royal Caribbean.