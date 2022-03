Desde finales del siglo pasado, y por dos periodos no consecutivos, el antiguo crucero Carnival Fascination atracó domingo tras domingo en el muelle de San Juan para llevar abordo a puertorriqueños y extranjeros por las aguas del mar Caribe.

Su paso por la isla no pasó por desapercibido, pues en la embarcación -que entró en servicio en 1994-, nacieron innumerables recuerdos que persistirán, aún cuando recientemente atracó en Pakistán para su desguace y desmantelación, en lo que será el fin de sus travesías por el Mar Caribe.

Para el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Agentes de Viajes (APAV), Manuel Franceschini, el Carnival Fascination fue uno de los cruceros preferidos de los viajeros boricuas por su accesibilidad económica y vibra latina, que conectó con los locales hasta su salida de Puerto Rico en 2020 debido a la pandemia del COVID-19.

“Yo lo definiría como el único crucero que hemos tenido que estaba ‘puertorriqueñizado’. Servían hasta arroz con habichuelas y hacían una fiesta en cubierta con lechón asado en algunos momentos como Navidad”, recordó. “Los empleados sabían nuestra idiosincrasia y le buscaban los gustos a los pasajeros... imagínate, había empleados que estuvieron años trabajando con puertorriqueños abordo”.

El crucero Carnival Fascination durante una parada de tránsito en Barbados en 2016. (Shutterstock)

Una de las primeras personas que viajó en el Carnival Fascination fue la coameña Liliam Sáez, quien por 35 años operó una agencia de viajes en el centro urbano de la Villa de San Blas.

Contó que en 1994 abordó el crucero junto a otros colegas de su industria. Al llegar, aseguró, le cautivó el ambiente de fiesta, que sumado a su decoración, permitió su operación relevante por 25 años.

“El viaje fue cuando Dayanara Torres ganó (la corona de Miss Universo). Ella estuvo en el barco porque era la invitada especial y la noche del capitán le hicieron un homenaje y nos retratamos con ella y todo”, rememoró.

Sostuvo que el Carnival Fascination, en sus mejores momentos, competía “de tú a tú“ con los cruceros de otras marcas como Royal Caribbean. La fórmula de éxito, a su juicio, fue el toque latino que imperaba. “Hacían competencias de baile y ganaban los puertorriqueños”, relató.

Uno de los cuartos del Carnival Fascination. En 2015 y 2018, la embarcación recibió renovaciones importantes. (Shutterstock)

Junto al entretenimiento del barco, también figuraba el trato de los empleados, que, por su acercamiento con los puertorriqueños, en su mayoría, hablaban español. Sin embargo, los que no dominaban el idioma se las ingeniaban.

“Recuerdo que el mesero del comedor asignado nos puso nombres para acordarse de cómo acomodar los platos, ya que no podía decir bien los nombres nuestros”, dijo Orlando Cintrón Negrón, un crucerista de Humacao que eligió el Carnival Fascination para pasar sus vacaciones en dos ocasiones.

“Lo elegí porque era un crucero festivo y el personal era muy amable, al igual que la limpieza era buena”, añadió, al precisar que la conexión con los empleados era significativa, al punto de que tiene algunos en sus redes sociales.

El efecto de los años

Como todo en la vida, el Carnival Fascination fue sintiendo el efecto de los años, a juicio de la propietaria de la empresa Cruceros To Go, Daphne Barbeito. Aunque la compañía lo sometió a varias renovaciones, incluyendo una multimillonaria en 2018, el final se acercaba.

“Le pasaban por el lado las nuevas tendencias que traía la industria, pero aún así pudo mantener una posición relevante porque tenía una personalidad propia”, aseguró la empresaria, al señalar que el barco sirvió en 2017 como alojamiento para los empleados de respuesta al huracán María en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Sus últimos viajes desde Puerto Rico se produjeron antes de la pandemia del COVID-19, cuando todavía era uno de los cruceros más buscados por los viajeros.

Pese a las renovaciones de 2018, el barco fue retirado por Carnival en 2020. (Shutterstock)

Fue su buena reputación y salida desde el muelle capitalino lo que motivó a Jeane Alexi Pérez Rosado viajar en el Carnival Fascination para despedir el 2019 y recibir el 2020 en alta mar. Pese a que su experiencia fue agradable, reconoció que el barco “ya se veía desmejorado”.

“Era mi primera vez en un crucero, así que fue fenomenal. Mucha gente había ido varias veces porque era el más que le gustaba. La vibra dentro del barco era bien caribeña, bailabas salsa todo el tiempo y la mayoría de las personas eran puertorriqueñas. Era como un ‘party’ yendo por el Caribe”, describió.

El Carnival Fascination salió de operaciones en marzo de 2020 ante la crisis asociada al COVID-19. Aunque se esperaba que reanudara los viajes, en septiembre de 2020 fue retirado como parte de una reestructuración.

Dos meses después, en noviembre, la compañía Century Cruises compró el barco. Aunque los nuevos dueños iniciaron unas remodelaciones, las mismas no se completaron y el barco se vendió nuevamente, pero esta vez para su desguace y desmantelación final, procesos que ocurren luego de sacar todo material y mobiliario útil para venderse.

Una fuente de ingresos

Han pasado dos años desde que el Carnival Fascination salió del mercado, pero, según Franceschini, todavía hay clientes que acuden a las agencias de viaje preguntando por el crucero.

Recordó que el arraigo de esta embarcación en Puerto Rico es comparable con el antiguo crucero Monarch of the Seas de Royal Caribbean y el Carla C de Costa Cruises, que operaron por largos años en la isla.

“Este barco (el Carnival Fascination) fue una fuente de ingresos extraordinaria. Todo barco originando sus viajes en Puerto Rico representa ingresos para las agencias de viaje locales. Ha sido una locura que no tengamos más barcos de puerto pase, lo que aumenta los costos a los pasajeros que quieren ir de crucero, pues tienen que comprar boletos de avión”, expresó el empresario.

Pasajeros disfrutando del sol y la piscina durante una parada en Key West, Florida. (The Associated Press)

Desde que el Carnival Fascination salió del muelle de San Juan, la línea de cruceros no ha apostado a Puerto Rico como puerto base. La compañía sí mantiene paradas de tránsito de algunas embarcaciones como el Mardi Gras, una de las más modernas de la marca.

Mientras, Royal Caribbean y Norwegian mantienen cruceros con puerto base en San Juan por la temporada alta, que discurre entre noviembre y marzo.

Tanto Barbeito como Franceschini se mostraron preocupados por el futuro incierto de la industria de cruceros en el país, una realidad, que aseguraron, no permitirá otra conexión de los cruceristas boricuas como la que hubo con el Carnival Fascination.