Hospedarse en la residencia del reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee será posible en diciembre, luego de que el cantante decidió abrir las puertas de su hogar en Luquillo a través de la plataforma de alojamientos a corto plazo Airbnb.

Mientras la estrella boricua está de viaje, sus fanáticos podrán reservar la estadía a partir del 2 de diciembre en la página web de la empresa. Aunque, según Airbnb, Daddy Yankee está considerando dejar la residencia por más tiempo en la plataforma, por el momento, las únicas fechas disponibles son el 13, 15 y 17 de diciembre. Las reservas estarán limitadas a una noche y a un máximo de dos huéspedes por $85, en conmemoración a sus sobre 85 canciones exitosas.

“Al abrir las puertas de mi casa, quiero compartir la cultura de mi gente, nuestro orgullo y nuestro sabor, además de demostrar lo fácil que puede ser abrir las puertas de tu hogar, con el calor que nos caracteriza a los boricuas”, expresó el artista en unas declaraciones escritas.

La residencia, con vista hacia la falda del bosque nacional El Yunque, cuenta con sala, cocina, comedor y cuatro habitaciones, de las cuales solo una estará disponible para los huéspedes. Asimismo, posee una piscina al aire libre y una cancha de voleibol. La estructura no es la residencia principal del artista, sino uno de sus espacios de desconexión.

“El primero que entre (a la página de Airbnb) es el que lo va a lograr (hospedarse)”, explicó la responsable de comunicaciones de productos y consumidores de Airbnb en Latinoamérica, Jessica Pecorero. “Daddy Yankee va a dar la bienvenida en un vídeo, también habrá un playlist de la música que a el le gusta y un mapa de sus lugares preferidos”.

Pecorero añadió que los huéspedes también podrán disfrutar en la residencia de una cena preparada por un chef local, así como admirar algunos de los recuerdos privados de Daddy Yankee, que incluyen su colección de premios.

Decoración renovada

Como parte de la iniciativa “Solo en Airbnb”, la decoración de la residencia fue renovada en un 90% por un equipo dirigido por el director creativo del estudio de diseño Stewart Rodríguez, Fernando Rodríguez.

De acuerdo con el diseñador, la decoración está inspirada en la cultura puertorriqueña y en algunos de los mayores éxitos del reguetonero, como “Gasolina”, “Con Calma” y “Dura”.

“Tuvimos la dicha de trabajar con Airbnb y con el equipo de Daddy Yankee en formar algún tipo de ambientación y elevar el espacio a una forma en la cual está todo basado en la personalidad, vida e historia de la persona que vive en esta casa, que es Daddy Yankee, al igual que su familia. Es bien importante que la casa refleje su personalidad aquí“, expresó Rodríguez.

/ El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee alquilará en Airbnb una de sus residencias en Puerto Rico por tres noches en diciembre. (Vanessa Serra Díaz)

La estructura, localizada en Luquillo, no es su residencia principal, sino uno de sus espacios de desconexión cerca de la naturaleza y la playa. (Vanessa Serra Díaz)

Como parte de la iniciativa con Airbnb, la decoración de la residencia fue renovada en un 90% por el diseñador Fernando Rodríguez. (VANESSA SERRA DIAZ)

La decoración está inspirada en la cultura puertorriqueña y en algunos de los mayores éxitos del reguetonero. (Vanessa Serra Díaz)

Entre las amenidades de la casa, se destaca una mesa de billar, que tiene una bandera de Puerto Rico estampada en el centro. (Vanessa Serra Díaz)

Mientras, en la sala destacan decoraciones con los colores blanco, negro y amarillo, así como con algunos de sus principales premios. (Vanessa Serra Díaz)

La residencia también cuenta con un "family room" con televisor. La decoración de este espacio se distingue por seis gomas de carros con luces integradas en la pared. (Vanessa Serra Díaz)

Aunque la casa tiene cuatro habitaciones, los huéspedes solo podrán usar una. La habitación fue decorada con elementos caribeños. (Vanessa Serra Díaz)

En el caso de la terraza que acompaña a la piscina de la casa, esta fue decorada con muebles modernos. (Vanessa Serra Díaz)

El baño de la habitación posee dos duchas con una puerta en cristal. (Vanessa Serra Díaz)

La terraza cuenta con una mesa de dominó, que tiene el nombre del artista grabado. (Vanessa Serra Díaz)

La sala fue redecorada con elementos de los colores blanco, negro y amarillo, así como con algunos de sus principales premios y una mesa de billar, que posee una bandera de Puerto Rico estampada en el centro.

En la cocina y comedor, entretanto, destacan elementos tropicales como las palmeras, a la vez que en el salón de entretenimiento sobresalen seis gomas de carros con luces integradas en la pared.

La habitación que utilizarán los huéspedes está localizada en el segundo piso de la residencia y cuenta con una decoración caribeña, en la que se distinguen varios elementos locales, como el cuatro puertorriqueño, el instrumento musical nacional.

Mientras, la terraza que acompaña a la piscina también fue redecorada con muebles modernos, así como con una mesa de dominó que tiene grabado el nombre del artista. Las paredes sirvieron de canva para un mural alusivo a la flora de Puerto Rico y en el techo pintaron el número 21 del pelotero puertorriqueño Roberto Clemente.

“Él (Daddy Yankee) es todo sobre color. Para nosotros eso fue la inspiración máxima para poder traer esto a la realidad. Trabajamos mucho estudiando su forma de vestir, de caminar, cantar y la historia de sus vídeos. Al final esto es una casa, no es un estudio, y hay que tener un balance entre lo artístico y lo personal para que las personas que vengan a quedarse aquí lo puedan disfrutar”, estableció Rodríguez.

Experiencias únicas

Esta no es la primera vez que un artista abre las puertas de su hogar en colaboración con Airbnb, pues recientemente la actriz Sarah Jessica Parker colocó en Airbnb el apartamento en Nueva York del personaje Carrie Bradshaw, que interpreta en la exitosa serie “Sex and the City”.

“La idea es abrir las puertas a las personas a lugares únicos”, aseguró Pecorero. “Las personas están buscando espacios en los que se puedan sentir libres y tranquilos”.

Ante eso, indicó que detectaron un crecimiento “impresionante” de este tipo de alojamientos en la plataforma, al punto de que, según sus datos, el 55% de las 100 casas más buscadas durante el último año pertenecen a la categoría de estancias únicas.

“Queremos decirle a la comunidad latina que hay lugares únicos alrededor del mundo Hay una gran oportunidad para que las personas también se conviertan en anfitriones de Airbnb y generen ingreso extra”, acotó.

De acuerdo con la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), en Puerto Rico hay sobre 4,000 alojamientos alquileres a corto plazo en plataformas como Airbnb, Join a Join y VRBO.