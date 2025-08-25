Daphne Barbeito sale del Municipio de San Juan

Daphne Barbeito presentó su renuncia como directora de la Oficina de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio de San Juan, confirmó el ayuntamiento capitalino.

Barbeito dirigió tal oficina desde junio de 2023, aunque desde dos años antes fungió como asesora del municipio.

De inmediato, no se informaron las razones de la dimisión de la funcionaria municipal.

La también experta en viajes, quien se consolidó como una de las voces principales de la industria turística de Puerto Rico, trabajará ahora por su cuenta.

A través de su cuenta de LinkedIn, Barbeito indicó que hará negocios a través de la firma DBC Advisors, donde ofrecerá “consultoría estratégica que impulsa proyectos de desarrollo económico, turismo, innovación y transformación digital en Puerto Rico y a nivel internacional, con enfoque en resultados medibles y sostenibles”.

“Fundada con la visión de acompañar a gobiernos municipales, empresas y organizaciones, la firma se especializa en la creación de soluciones que transformen comunidades y mercados, integrando estrategia, innovación y gestión de proyectos para lograr impacto real y duradero”, reza la descripción de la firma.

A través de su paso por el Municipio de San Juan, Barbeito trabajó varias iniciativas de desarrollo económico y lanzó múltiples esfuerzos promocionales de San Juan como destino turístico tanto en la isla como en el exterior.