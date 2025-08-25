Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
25 de agosto de 2025
90°bruma
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 04:58 PM
S&P 500
6463.80
-0.05%
·
Dow Jones
45445.70
-0.41%
·
Nasdaq
21559.35
0.29%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Daphne Barbeito sale del Municipio de San Juan

Dirigió la Oficina de Desarrollo Económico y Turismo de la capital por dos años

25 de agosto de 2025 - 12:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Daphne Barbeito trabajó en el Municipio de San Juan desde 2023. (alexis.cedeno)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Daphne Barbeito presentó su renuncia como directora de la Oficina de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio de San Juan, confirmó el ayuntamiento capitalino.

RELACIONADAS

Barbeito dirigió tal oficina desde junio de 2023, aunque desde dos años antes fungió como asesora del municipio.

De inmediato, no se informaron las razones de la dimisión de la funcionaria municipal.

La también experta en viajes, quien se consolidó como una de las voces principales de la industria turística de Puerto Rico, trabajará ahora por su cuenta.

A través de su cuenta de LinkedIn, Barbeito indicó que hará negocios a través de la firma DBC Advisors, donde ofrecerá “consultoría estratégica que impulsa proyectos de desarrollo económico, turismo, innovación y transformación digital en Puerto Rico y a nivel internacional, con enfoque en resultados medibles y sostenibles”.

“Fundada con la visión de acompañar a gobiernos municipales, empresas y organizaciones, la firma se especializa en la creación de soluciones que transformen comunidades y mercados, integrando estrategia, innovación y gestión de proyectos para lograr impacto real y duradero”, reza la descripción de la firma.

A través de su paso por el Municipio de San Juan, Barbeito trabajó varias iniciativas de desarrollo económico y lanzó múltiples esfuerzos promocionales de San Juan como destino turístico tanto en la isla como en el exterior.

Previo a su integración en el servicio público, la empresaria presidió Cruceros To Go y sirvió como una de las portavoces de la Alianza Turística por Puerto Rico.

Tags
TurismoMunicipio de San Juan
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 25 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: