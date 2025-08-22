Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
22 de agosto de 2025
86°bruma
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 09:02 PM
S&P 500
6466.92
1.52%
·
Dow Jones
45631.74
1.89%
·
Nasdaq
21496.54
1.88%
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

El Hospital El Maestro incumple con el pago de la nómina

La institución despidió a 62 empleados esta semana

22 de agosto de 2025 - 3:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La administración de la institución hospitalaria aseguró que los pagos se realizarán “la próxima semana”. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Tras despedir a casi un tercio de sus empleados, el Hospital El Maestro, en Hato Rey, incumplió este viernes con el pago de la nómina.

RELACIONADAS

La administración de la institución hospitalaria confirmó a El Nuevo Día la información, al tiempo que aseguró que los pagos se realizarán “la próxima semana”.

Sin embargo, Gerson Guzmán, líder sindical y expresidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), sostuvo que los empleados desconocen cuándo El Maestro realizará el depósito.

“Varios delegados que siguen en el hospital se comunicaron conmigo para indicar que no les habían pagado. No se sabe, incluso, si les pagan el lunes, porque (el hospital) no ha recibido una transferencia (de dinero) de la Asociación de Maestros para hacer el pago”, explicó Guzmán en entrevista con este diario.

Esta semana, Pablo Serrano, portavoz del hospital y miembro de su junta de directores, indicó que la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) está apoyando económicamente al hospital.

Las cuentas de El Maestro fueron embargadas recientemente por el Servicio de Rentas Internas (IRS), lo que agudizó la situación económica del hospital.

Como parte de un “proceso de reestructuración operacional”, la entidad despidió esta semana a 62 de sus 217 empleados con efectividad inmediata, incluyendo a todo el personal de Enfermería Práctica.

Asimismo, el hospital informó que buscaba reducir a 18 el número de camas disponibles, una medida que, al momento, el Departamento de Salud no ha autorizado.

De hecho, inspectores de la agencia acudieron al hospital el miércoles pasado y actualmente analizan varios hallazgos, confirmó Salud a este medio.

Según el último informe de costos sometido, en 2022, ante los Centros de Servicios para Medicare y Medicaid (CMS), el hospital arrastraba acreencias por $29.6 millones.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

Tags
DespidosHospitalesAsociación de Maestros de Puerto RicoServicio de Rentas Internas
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
El diario de hoy
viernes, 22 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: