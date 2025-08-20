Opinión
20 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Hospital El Maestro recibe dinero de la Asociación de Maestros para sostener sus operaciones

Las cuentas de la institución hospitalaria continúan embargadas por el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos

20 de agosto de 2025 - 11:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Hospital Maestro fue fundado en 1959 por la Asociación de Maestros de Puerto Rico.
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negocios

El Hospital El Maestro está recibiendo dinero de la Asociación de Maestros de Puerto (AMPR) para sostener sus operaciones, luego de que el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) embargó sus cuentas hace unas semanas.

Correcciones y Aclaraciones

1:45 p.m. - 20 de agosto de 2025 Esta nota fue actualizada para precisar que el Hospital El Maestro recibe asistencia económica de la Asociación de Maestros de Puerto Rico como organización sin fines de lucro y no de su brazo sindical.

Hospitales Maestros de Puerto Rico maestros
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
