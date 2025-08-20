El Hospital El Maestro recibe dinero de la Asociación de Maestros para sostener sus operaciones
Las cuentas de la institución hospitalaria continúan embargadas por el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos
20 de agosto de 2025 - 11:30 AM
El Hospital El Maestro está recibiendo dinero de la Asociación de Maestros de Puerto (AMPR) para sostener sus operaciones, luego de que el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) embargó sus cuentas hace unas semanas.
1:45 p.m. - 20 de agosto de 2025 Esta nota fue actualizada para precisar que el Hospital El Maestro recibe asistencia económica de la Asociación de Maestros de Puerto Rico como organización sin fines de lucro y no de su brazo sindical.
