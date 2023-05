Tras el colapso de una porción del techo de las gradas del estadio Sixto Escobar, en San Juan, Eddie Ishay, desarrollador y principal socio de The Ishay Group, entidad dueña del hotel Normandie, aclaró este viernes que el contrato de arrendamiento del parque -que firmó en febrero pasado con el ayuntamiento capitalino- no ha entrado en vigor, por lo que no está autorizado a realizar ninguna mejora en las instalaciones.

The Ishay Group, recordó el empresario, podrá tomar posesión del parque una vez reciba los permisos para los trabajos que propuso. Su proyecto incluye la construcción de un estacionamiento soterrado y pabellón de eventos, la reconstrucción de la pista atlética y cancha de fútbol, así como el embellecimiento del área mediante la siembra de palmeras, entre otros arreglos.

“Con respecto al colapso de las gradas ocurrido esta mañana en el Sixto Escobar, queremos aclarar que, según estipulado en el contrato de arrendamiento, que es un documento público, la demolición de las gradas está fuera del alcance de los trabajos del Grupo Ishay”, estipuló Ishay en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

“Hasta que The Ishay Group reciba las aprobaciones de las agencias y los permisos requeridos, The Ishay Group no podrá realizar ninguna mejora en el área”, recalcó.

El proyecto para reconstruir las gradas del estadio está a cargo del Municipio de San Juan, cuyo vicealcalde, Israel Alicea, precisó que incluye la demolición de la estructura.

La intervención en las gradas del parque es parte de un proyecto de revitalización del Parque del Tercer Milenio, contiguo a la playa del Escambrón, y que asciende a $5.8 millones en fondos federales.

“Estamos en el proceso para que se aprueben los diseños y, posteriormente, la subasta para hacer el trabajo. Hace dos semanas, habíamos tenido una reunión con HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos), que es quien da esas autorizaciones, y le habíamos indicado que para nosotros (el Municipio de San Juan) era importante adelantar el proceso de la demolición”, expresó Alicea.

Ante el incidente que ocurrió cerca de las 8:00 a.m., el funcionario dijo que se comunicaron nuevamente con la agencia federal, para solicitar que el proceso se complete lo antes posible.

Cuestionado acerca de la razón del colapso, indicó que ingenieros del ayuntamiento permanecen en el lugar realizando una serie de análisis de la estructura, pero indicó que las gradas estaban “en una condición bastante deteriorada”.

“Ya había medidas de seguridad, pero ellos (los ingenieros) están determinando cuál es el próximo paso seguir. Nos comunicamos con HUD para solicitarle que nos autoricen adelantar el proceso de demolición y tratar de que no haya un colapso adicional”, expresó.

El colapso de parte de las gradas se produjo en momentos en que se lleva a cabo el montaje de un evento artístico programado para el fin de semana que viene en el estadio, con la presentación de Wiz Khalifa, Eladio Carrión, Bizarrap y Duki.

Alicea indicó que el contrato de alquiler del parque para esta actividad fue otorgado por el ayuntamiento y no por los desarrolladores del Normandie.

Sobre por qué accedieron a la actividad a sabiendas de las condiciones de las gradas, el vicealcalde indicó que los ingenieros estaban en continuo monitoreo de la estructura. Las gradas, desde un inicio, no serían utilizadas en la actividad.

“Los ingenieros del municipio tenían órdenes de estar hoy en el estadio, antes de que ocurriera el colapso, para verificar qué medidas estábamos tomando, qué había que añadir, entre otras cosas”, destacó.

El futuro del estadio Sixto Escobar ha sido eje de múltiples controversias ante los planes de los dueños del hotel Normandie.

A finales del mes pasado, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) objetó la propuesta del estacionamiento soterrado, debido a que “constituye un efecto adverso a los valores y lectura del sitio histórico”, según una carta del Programa de Patrimonio Histórico Edificado de la entidad.

Ishay, no obstante, insiste en que el estacionamiento es necesario para la viabilidad del hotel y que las mejoras al estadio contribuirán al mejoramiento del entorno urbano de la isleta de San Juan.

“Como se mencionó anteriormente en muchos foros, reconocemos que el área necesita atención urgente y estamos comprometidos a eventualmente ayudar en la revitalización de este parque icónico cuando nos sea permitido”, acotó el desarrollador.