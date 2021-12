El centro de entretenimiento Distrito T-Mobile cerrará sus restaurantes el 31 de diciembre tras la determinación del gobierno de no permitir público durante la transmisión del especial Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve desde sus instalaciones.

Los restaurantes habían creado una serie de experiencias gastronómicas para la despedida de año, que permitirían a los comensales celebrar con estilo, al tiempo que disfrutaban de la celebración que será amenizada por Daddy Yankee y animada por la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez.

“Dado que la transmisión desde Puerto Rico continúa como parte del Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2022, todos nuestros esfuerzos se enfocarán en garantizar que el mundo disfrute de un evento de calibre mundial y en proyectar la grandeza de Puerto Rico. A esos fines, y para facilitar el proceso de producción y transmisión en este nuevo formato, hemos decidido cancelar las experiencias gastronómicas en nuestros restaurantes. Aquellas personas que han hecho reservaciones estarán recibiendo instrucciones próximamente para tramitar un reembolso”, expresó el gerente general de Distrito T-Mobile, Francisco Mariani, en unas declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

“Como empresa local estamos sumamente orgullosos de ser el anfitrión de esta transmisión que le permitirá a Puerto Rico tener proyección global y promocionar todas las bellezas y atractivos turísticos que tenemos para ofrecer”, añadió.

La prohibición de público durante el evento se produjo por el reciente repunte de COVID-19. Aunque el gobierno había continuado con sus planes, varios epidemiólogos y científicos alertaron sobre el riesgo de la actividad.

“Tomando en cuenta toda la situación actual, y actuando de manera prudente, he tomado la decisión de que el evento de fin de año en el Distrito de Convenciones se lleve a cabo de manera virtual para que todos en Puerto Rico y en el resto del mundo puedan disfrutarlo de manera segura. Esta decisión juiciosa y razonable no afectará la participación de artistas, ni la transmisión por televisión a más de 18 millones de espectadores a nivel nacional y mundial. El evento de Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve continuará transmitiéndose por la cadena ABC, mientras que el evento De Puerto Rico Para el Mundo se transmitirá por Telemundo Puerto Rico”, sostuvo Pierluisi en un comunicado de prensa.

La transmisión de ABC, sumada al evento “De Puerto Rico Para el Mundo”, requirieron una inversión de $4.4 millones provenientes de fondos asignados a Puerto Rico a través del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés).

De dicha cantidad, el contrato entre la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones y Dick Clark Productions asumió $2.2 millones. La cuantía incluye una presentación artística que será transmitida en Estados Unidos, seis “hits” en vivo desde Puerto Rico en un periodo de cuatro horas y el conteo regresivo a la medianoche.

Tanto el gobierno como Discover Puerto Rico, la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés), apostaron a este evento para proyectar a Puerto Rico como un destino abierto y seguro para los visitantes.