El aeropuerto Luis Muñoz Marín opera con relativa normalidad en medio del apagón

Hernández indicó que desde que el SJU se quedó sin servicio de energía, a eso de las 6:00 a.m. de este martes, comenzó a utilizar sus generadores eléctricos.

“Todas las operaciones de vuelos están operando de forma normal. No tenemos reportes de cancelaciones o atrasos asociados con esto (el apagón)“, agregó.

Impacto en los concesionarios

Empero, Hernández reconoció que los generadores no necesariamente aseguran la operación completa del aeropuerto.

“Hay algunos concesionarios que se ven impactados porque no están conectados a los sistemas de emergencia y ciertas áreas en la que los sistemas de aires acondicionados podrían no estar funcionando. No el 100% de los aires acondicionados están conectados a los sistemas de emergencia”, explicó.