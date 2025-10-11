Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de octubre de 2025
80°nubes dispersas
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 04:14 AM
S&P 500
6552.51
-2.71%
·
Dow Jones
45479.60
-1.9%
·
Nasdaq
22204.43
-3.56%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:El aumento en los costos preocupa a los organizadores de grupos y convenciones

Sin embargo, el optimismo se mantiene fuerte, según American Express Global Business Travel

11 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
IMEX América 2025 reunió a miles de planificadores de eventos y representantes de destinos del mundo. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Si bien entre los profesionales del mercado de reuniones, viajes incentivados, eventos y convenciones (MICE, por sus siglas en inglés) reina el optimismo, la preocupación por el aumento de los costos y el rumbo de la economía podría empañar las expectativas, según el Pronóstico Global de Reuniones y Eventos, que realiza anualmente American Express Global Business Travel (Amex BGT).

RELACIONADAS
Correcciones y Aclaraciones

El Nuevo Día cubre el IMEX América 2025 en Las Vegas, Nevada como parte de jornada subvencionada por Discover Puerto Rico.

Tags
TurismoDMOAmerican Express
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 11 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: