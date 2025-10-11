El aumento en los costos preocupa a los organizadores de grupos y convenciones
Sin embargo, el optimismo se mantiene fuerte, según American Express Global Business Travel
11 de octubre de 2025 - 11:10 PM
11 de octubre de 2025 - 11:10 PM
Si bien entre los profesionales del mercado de reuniones, viajes incentivados, eventos y convenciones (MICE, por sus siglas en inglés) reina el optimismo, la preocupación por el aumento de los costos y el rumbo de la economía podría empañar las expectativas, según el Pronóstico Global de Reuniones y Eventos, que realiza anualmente American Express Global Business Travel (Amex BGT).
El Nuevo Día cubre el IMEX América 2025 en Las Vegas, Nevada como parte de jornada subvencionada por Discover Puerto Rico.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: