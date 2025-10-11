Si bien entre los profesionales del mercado de reuniones, viajes incentivados, eventos y convenciones (MICE, por sus siglas en inglés) reina el optimismo, la preocupación por el aumento de los costos y el rumbo de la economía podría empañar las expectativas, según el Pronóstico Global de Reuniones y Eventos, que realiza anualmente American Express Global Business Travel (Amex BGT).