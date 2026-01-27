Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Conquistador Resort busca empleados

La hospedería realizará una feria de empleos mañana, miércoles

27 de enero de 2026 - 5:55 PM

El Conquistador Resort está localizado en Fajardo. (Ramon "Tonito" Zayas)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negocios

En busca de aumentar su plantilla, El Conquistador Resort, en Fajardo, realizará una feria de empleo mañana, miércoles.

La actividad, que se llevará a cabo entre 9:00 a.m. y 12:00 p.m., se llevará a cabo en el Caribbean Ballroom de sus instalaciones.

El evento reunirá a representantes de varias divisiones como alimentos y bebidas, servicios de huéspedes, housekeeping, ingeniería, seguridad, spa, retail, marina, ventas, entre otras áreas.

Los participantes tendrán la oportunidad de conversar directamente con reclutadores y conocer las vacantes disponibles, se informó.

Luego de reabrir sus puertas en el 2021 tras los daños causados por el huracán María, El Conquistador Resort entra este año, a la temporada alta del sector turístico con una apariencia renovada. En la foto, una vista de la entrada principal del hotel.La propiedad fue totalmente remodelada y se agregó una nueva oferta gastronómica para huéspedes y visitantes. Una vista de Las Vistas, uno de los edificios que alberga parte del inventario de habitaciones del hotel.Tras comprar la propiedad de manos del grupo Blackstone, RBH se dio a la tarea de restaurar El Conquistador, de la mano de F&R Construction. La hospedería emplea unas 870 personas.
1 / 18 | El Conquistador Resort estrena nuevo diseño caribeño. Luego de reabrir sus puertas en el 2021 tras los daños causados por el huracán María, El Conquistador Resort entra este año, a la temporada alta del sector turístico con una apariencia renovada. En la foto, una vista de la entrada principal del hotel. - Ramon "Tonito" Zayas

“Con esta actividad reafirmamos nuestro compromiso con el talento local y con el desarrollo económico del área este. Queremos que los residentes tengan acceso directo a oportunidades laborales y puedan conocer de primera mano las opciones que ofrece la industria de hospitalidad”, expresó la hospedería en un comunicado de prensa.

Entre los beneficios ofrecidos a los empleados se incluyen plan médico y dental, seguro de vida, estacionamiento, almuerzo, plan de retiro 401(k) y días feriados.

Además de la feria de empleo, la hospedería indicó que el Departamento de Recursos Humanos mantiene un proceso de reclutamiento activo, recibiendo candidatos y realizando entrevistas todos los martes.

Los interesados en participar pueden acudir directamente a la feria de empleo mañana 28 de enero o enviar su resumé a careers@ConquistadorResort.com, detalló el hotel.

Hoteles en Puerto RicoHotel El ConquistadorFajardoFeria de empleo
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
