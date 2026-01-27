El Conquistador Resort busca empleados

En busca de aumentar su plantilla, El Conquistador Resort, en Fajardo, realizará una feria de empleo mañana, miércoles.

La actividad, que se llevará a cabo entre 9:00 a.m. y 12:00 p.m., se llevará a cabo en el Caribbean Ballroom de sus instalaciones.

El evento reunirá a representantes de varias divisiones como alimentos y bebidas, servicios de huéspedes, housekeeping, ingeniería, seguridad, spa, retail, marina, ventas, entre otras áreas.

Los participantes tendrán la oportunidad de conversar directamente con reclutadores y conocer las vacantes disponibles, se informó.

El Conquistador Resort estrena nuevo diseño caribeño. Luego de reabrir sus puertas en el 2021 tras los daños causados por el huracán María, El Conquistador Resort entra este año, a la temporada alta del sector turístico con una apariencia renovada.

“Con esta actividad reafirmamos nuestro compromiso con el talento local y con el desarrollo económico del área este. Queremos que los residentes tengan acceso directo a oportunidades laborales y puedan conocer de primera mano las opciones que ofrece la industria de hospitalidad”, expresó la hospedería en un comunicado de prensa.

Entre los beneficios ofrecidos a los empleados se incluyen plan médico y dental, seguro de vida, estacionamiento, almuerzo, plan de retiro 401(k) y días feriados.

Además de la feria de empleo, la hospedería indicó que el Departamento de Recursos Humanos mantiene un proceso de reclutamiento activo, recibiendo candidatos y realizando entrevistas todos los martes.