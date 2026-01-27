El Conquistador Resort busca empleados
La hospedería realizará una feria de empleos mañana, miércoles
27 de enero de 2026 - 5:55 PM
En busca de aumentar su plantilla, El Conquistador Resort, en Fajardo, realizará una feria de empleo mañana, miércoles.
La actividad, que se llevará a cabo entre 9:00 a.m. y 12:00 p.m., se llevará a cabo en el Caribbean Ballroom de sus instalaciones.
El evento reunirá a representantes de varias divisiones como alimentos y bebidas, servicios de huéspedes, housekeeping, ingeniería, seguridad, spa, retail, marina, ventas, entre otras áreas.
Los participantes tendrán la oportunidad de conversar directamente con reclutadores y conocer las vacantes disponibles, se informó.
“Con esta actividad reafirmamos nuestro compromiso con el talento local y con el desarrollo económico del área este. Queremos que los residentes tengan acceso directo a oportunidades laborales y puedan conocer de primera mano las opciones que ofrece la industria de hospitalidad”, expresó la hospedería en un comunicado de prensa.
Entre los beneficios ofrecidos a los empleados se incluyen plan médico y dental, seguro de vida, estacionamiento, almuerzo, plan de retiro 401(k) y días feriados.
Además de la feria de empleo, la hospedería indicó que el Departamento de Recursos Humanos mantiene un proceso de reclutamiento activo, recibiendo candidatos y realizando entrevistas todos los martes.
Los interesados en participar pueden acudir directamente a la feria de empleo mañana 28 de enero o enviar su resumé a careers@ConquistadorResort.com, detalló el hotel.
