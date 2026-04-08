El crucero Hero of the Seas de Royal Caribbean arribará a Puerto Rico en 2027

El crucero Hero of the Seas, el cuarto bajo la clase Icon de Royal Caribbean, hará paradas en Puerto Rico en 2027, informó este miércoles la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

Al momento, la embarcación tiene programadas cinco visitas en los muelles de cruceros de San Juan.

En 2027, visitará la isla el 17 de noviembre y el 26 de diciembre, mientras que en 2028 las visitas están programadas para el 5 de enero, 26 de enero y 5 de abril, se informó.

El Hero of the Seas comenzará operaciones en agosto de 2027 desde Miami y, aunque la CTPR no lo anticipó, es probable que la embarcación complete su proceso de validación en el Puerto de Ponce antes de navegar en aguas estadounidenses.

Desde hace unos dos años, el puerto de la Ciudad Señorial se convirtió en la instalación preferida por Royal Caribbean para completar los requerimientos de las autoridades federales.

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Entre 2024 y 2025, por ejemplo, llegaron los cruceros Icon of the Seas, Star of the Seas y Utopia of the Seas.

“La integración de Puerto Rico en los itinerarios de la clase Icon representa un avance significativo en nuestro posicionamiento como destino de clase mundial. Estas visitas redundan en un impacto económico significativo, lo que evidencia el valor de cada una de estas embarcaciones para nuestra economía y toda la cadena de valor turística”, indicó directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, en un comunicado de prensa.

Según estimados de la CTPR, el Hero of the Seas dejará un impacto económico de $3 millones en la isla.

“La llegada del Hero of the Seas reafirma la confianza de las principales líneas de cruceros en Puerto Rico como un destino estratégico en el Caribe. Continuamos impulsando iniciativas para fortalecer nuestra infraestructura, diversificar la oferta turística y maximizar el impacto económico de esta industria para beneficio de nuestro pueblo”, expresó, por su parte, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón.

En un reciente comunicado de prensa, Royal Caribbean reclamó que el Hero of the Seas “elevará el estándar” de las vacaciones familiares.

La embarcación, adelantó la empresa, constará de ocho vecindarios que albergarán “la mayor cantidad de piscinas en el mar”, además de 28 opciones gastronómicas y clases de cocina para todas las edades.

El barco también incluirá nuevos toboganes familiares tipo balsa, alojamientos para familias multigeneracionales, incluyendo la “Ultimate Family Treehouse de tres pisos”, entre otras amenidades.