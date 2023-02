El crucero Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean seleccionó a San Juan como su puerto base a partir mayo de 2024, confirmó la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, lo que significa que la actividad de cruceros con salidas desde la bahía capitalina se reactivará durante la temporada de verano, tras una pausa de cuatro años.

Joel Pizá Batiz, director ejecutivo de la entidad, precisó que la embarcación con capacidad para 2,416 pasajeros hará 50 paradas en la isla hasta el 13 de abril de 2025.

“Estas operaciones se harán en el Muelle Panamericano II todos los domingos ininterrumpidamente”, expresó el funcionario en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

Las salidas del barco ya aparecen en la página web de Royal Caribbean e incluyen visitas a diferentes destinos del Caribe como St. Thomas, St. Croix, Barbados, Curazao, entre otras.

El Rhapsody of the Seas es uno de los barcos más antiguos de Royal Caribbean. Su viaje inaugural fue el 19 de mayo de 1997 y, posteriormente, en marzo de 2012, fue remodelado.

Con esta embarcación, la actividad de cruceros con puerto base en San Juan se reactivará en el verano, luego de que pausó desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en 2020, lo que provocó pérdidas multimillonarias para diversos componentes de la industria turística.

Para Pizá Batiz, el Rhapsody of the Seas dará continuidad al movimiento de cruceros en San Juan cuando acabe la temporada de invierno, pues se espera que entre finales de 2023 e inicios de 2024 los cruceros Viva, de Norwegian Cruise Line, y Brilliant Lady, de Virgin Voyages, también utilicen el muelle de la capital como puerto base. Lo mismo hará el Jewel of the Seas de Royal Caribbean a partir de noviembre.

Al terminar la actual temporada alta de cruceros en abril, 11 embarcaciones habrán zarpado desde San Juan, siendo el Voyager of The Seas, de Royal Caribbean, y el Epic, de Norwegian, los de mayor actividad.

Pese a la llegada de estas embarcaciones, Puerto Rico todavía no ha recuperado los niveles de pasajeros registrados antes de la pandemia. Según datos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), la cantidad de cruceristas está un 15% por debajo de los 1.2 millones que arribaron en 2019.

“Después de cuatro años sin barco de puerto base desde San Juan en dos décadas, esto (la llegada del crucero) representa un aspecto positivo desde la perspectiva de las agencias de viajes y por su puesto para el residente”, reaccionó Daphne Barbeito, portavoz de la Alianza Turística por Puerto Rico.

Sobre si esperan un impacto significativo por la llegada del barco, la también propietaria de la agencia de viajes Cruceros to Go expresó que no será suficiente para recuperar el impacto económico por la ausencia de barcos en el verano.

“No compensará las pérdidas que se arrastran”, consideró. “Para las agencias de viajes, que su negocio mayoritario se apoyaba en el renglón de cruceros, ha sido un golpe duro en su operación”.

Asimismo, denunció que los consorcios de Royal Caribbean y Carnival Corporation, que representaban el 90% del tráfico de cruceros que llegaba a Puerto Rico, supuestamente no tienen intención de volver a posicionar sus productos como líderes en la isla.

“El mensaje es claro: Royal Caribbean no envía ningún barco de más reciente inauguración y Carnival Corporation solo ha mantenido a Carnival Cruises con un par de barcos de tránsito y nada de puerto base. Envían algún barco de Holland America y Princess Cruises”, denunció.