El DMO informó a La Fortaleza sobre la designación de su nuevo CEO

Jorge Pérez será el nuevo principal oficial ejecutivo de la organización de mercadeo del destino

7 de agosto de 2025 - 12:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jorge Pérez, es el actual gerente regional de ASM Global, la empresa que opera el Coliseo de Puerto Rico. (alexis.cedeno)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Discover Puerto Rico informó a la gobernadora Jenniffer González sobre el nombramiento de Jorge Pérez como nuevo principal oficial ejecutivo de la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés).

Así lo confirmó este miércoles La Fortaleza a preguntas de El Nuevo Día.

Discover Puerto Rico, empero, ha declinado confirmar la información que ayer, miércoles, ofrecieron fuentes de este diario.

Tan reciente como esta mañana, la organización celebró una “actualización para la industria”, pero reiteró que no contestaría preguntas sobre las contrataciones sobre el nuevo liderato ejecutivo.

Pérez es el actual gerente regional de ASM Global, la empresa que opera el Coliseo de Puerto Rico, el Centro de Convenciones y el Antiguo Casino.

Mantente conectado a endi.com para la actualización de esta historia.

DMOLa Fortaleza
