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El hotel El Convento confirma su expansión
La hospedería añadirá 15 habitaciones en el Viejo San Juan, donde ubica hace 375 años
16 de marzo de 2026 - 9:00 AM
16 de marzo de 2026 - 9:00 AM
En el marco de la celebración de los 375 años de su icónica estructura en el Viejo San Juan, el hotel El Convento confirmó este lunes su expansión.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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