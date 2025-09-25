El hotel St. Regis se convertirá en Four Seasons en noviembre

El St. Regis Bahia Beach Resort, en Río Grande, se convertirá, en noviembre próximo, en el primer hotel Four Seasons en Puerto Rico.

Así lo confirmó Antoine Chahwan, presidente de Operaciones Hoteleras de Four Seasons para las Américas, al precisar que el hotel ya acepta reservas para llegadas a partir del 20 de noviembre.

“A medida que expandimos nuestra excepcional colección de resorts en el Caribe, Puerto Rico ha sido desde hace tiempo un destino de gran interés para Four Seasons”, indicó Chahwan en un comunicado de prensa.

“En asociación con Paulson Puerto Rico, nos enorgullece presentar nuestro servicio distintivo y nuestro enfoque atemporal del lujo en esta isla extraordinaria, creando experiencias para huéspedes y residentes que reflejan la belleza y la vitalidad de Puerto Rico”, agregó.

PUBLICIDAD

El cambio de bandera de la propiedad se anunció a finales de 2024. En ese momento, Paulson Puerto Rico -conglomerado empresarial dueño de la propiedad- informó que el contrato con Four Seasons tiene una vigencia de 60 años.

La nueva era de la hospedería no se limita al cambio de marca, sino que también incluye una inversión de $40 millones en mejoras a la infraestructura.

Anteriormente, Paulson Puerto Rico precisó que se renovarían 139 habitaciones para adaptarlas a la personalidad corporativa de Four Seasons y se dará un nuevo aire a la entrada principal de la hospedería, conocida como “Casa Grande”.

De igual forma, el proyecto contempla la construcción de 85 residencias adicionales que se sumará a las 189 propiedades residenciales que hay en el complejo.

“Nos entusiasma ampliar nuestra cartera de Four Seasons en el Caribe, dando la bienvenida a nuestros huéspedes al resort de playa perfecto en Puerto Rico, inmerso en un vasto santuario natural”, Pablo Molinari, gerente general del hotel.

“Los viajeros que ya conocen este hermoso rincón del paraíso disfrutarán de una cálida bienvenida mientras exploran nuestras numerosas mejoras y esperamos presentar Puerto Rico a una nueva generación de turistas”, añadió.

Four Seasons informó que la hospedería estrenará nuevas experiencias, entre ellas paseos por la cercana Reserva Natural Río Espíritu Santo y la exploración del Bosque Nacional El Yunque.

Lo que será el Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico consta de casi 500 acres de terreno.

El hotel de lujo se estrenó bajo la bandera St. Regis, que llegó a Puerto Rico en 2008, convirtiéndose entonces en su primer hotel en el Caribe.