La falta de diésel en la zona oeste del país obligó al Parador Boquemar, en Cabo Rojo, a ajustar sus operaciones a casi dos semanas del impacto del huracán Fiona, lamentó su propietario, Ángel Rodríguez.

Para el empresario, la situación es insostenible, por lo que reclamó al gobierno que concentre los esfuerzos de suplido de combustible en las regiones que todavía no cuentan con servicio eléctrico.

De acuerdo con los datos de LUMA Energy, el consorcio privado a cargo de la transmisión y distribución de energía eléctrica, el 81% de sus clientes cuenta con servicio eléctrico a nivel isla. Sin embargo, cuando se observa la región de Mayagüez por separado, el número se reduce a 47%.

“En el área de Cabo Rojo, no tenemos electricidad y todos los comercios grandes nos suplimos de diésel para poder prender nuestras plantas y dar el servicio, pero no está llegando. He hablado con varios amigos de gasolineras y lo que me dicen es que no están supliendo diésel”, expresó Rodríguez en entrevista con El Nuevo Día.

Sobre cómo tuvo que ajustar las operaciones en el parador, indicó que cerró la propiedad por dos días ante la falta de diésel, para luego reanudar operaciones parcialmente.

“Lo que estoy haciendo es prendiendo la planta por las noches para algún huésped que quiera hospedarse por las noches, pero tengo que decirle a los huéspedes que estamos día a día. No acepto reservaciones de dos a tres días, porque no sé si voy o no voy a tener diésel”, apuntó, a la vez que se mostró confiado en que la situación mejore con la barcaza de 300,000 barriles de diésel que el gobierno federal permitió entrar ayer a la isla.

Por el momento, Rodríguez mantiene a todos sus empleados trabajando, pero reconoció que la recuperación económica del parador y los trabajadores será larga en la medida que el servicio de energía eléctrica no se restaure.

“Los empleados están desesperados, porque dependen de cobrar su cheque y mantener a su familia. Yo estoy poniéndolos a trabajar para mantenerlos en el empleo”, dijo.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Paradores y Pequeñas Hospederías de Puerto Rico, Xavier Ramírez, el resto de 11 propiedades que conforman la organización están operando con normalidad.

El también propietario de Combate Beach Resort, en Cabo Rojo, resaltó que algunas hospederías están recibiendo huéspedes, así como preparándose para atender la estadía de primeros respondedores y damnificados a través de la asistencia de alquiler que ofrece la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).