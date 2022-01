Río Grande - El Portal del Bosque Nacional El Yunque reabrió hoy, jueves, tras cinco años desde su cierre y ahora luce una nueva apariencia no solo en su estructura, sino también en su vegetación que le dará a los visitantes la primera imagen viva de la naturaleza de ese ecosistema.

El espacio educativo -que fue inaugurado originalmente en el 1996- cuenta con una nueva fachada tras una inversión de $20 millones y nuevos recursos educativos que lo convierten en el nuevo espacio ecoturístico de la región este de la isla.

“En el pasado, El Portal se manejaba para el turismo masivo y no brindaba un espacio para la comunidad, colaboradores y turistas locales. Esta revitalización convirtió a El Portal en un centro de visitantes con un componente comunitario. A través de El Portal, ahora el Servicio Forestal brindará oportunidades de educación y participación, y nuestros colaboradores aprovecharán el espacio para mejorar el bienestar social de nuestras comunidades”, sostuvo el supervisor de El Yunque, Keenan Adams.

En total, son nueve los municipios -de áreas circundantes- que colaborarán con la administración del bosque en esta nueva etapa, así como organizaciones no gubernamentales como Vitrina Solidaria, Fundación Amigos de El Yunque y Eastern National.

Pierluisi asiste a la inauguración de El Portal. (Ramón “Tonito” Zayas)

La entrada a El Portal será gratis para menores de edad, pero conllevará un costo de $8 para adultos.

A preguntas de El Nuevo Día sobre las distintas iniciativas, el supervisor de El Yunque destacó que diseñan un programa de membresía para fomentar que las personas, particularmente turistas locales, visiten el espacio ecoturístico varias veces al año. Algunas de las nuevas atracciones de El Portal son: exhibición de cotorras puertorriqueñas, exhibición educativa de un bosque húmedo tropical y los efectos del cambio climático, así como una exhibición del agua como motor de El Yunque.

El centro de visitantes se extiende ahora por 40 mil pies cuadrados que incluyen una sala de conferencias, sala de cine, salón para eventos, nuevas veredas, restaurante, espacio de cotrabajo y exposiciones de arte.

En la sala de cine, explicó la administración del Servicio Forestal, se presentará una película de 20 minutos que muestra las diversas veredas de El Yunque, la belleza de sus cuerpos de agua y algunos de los petroglifos taínos que se conservan en el bosque.

La producción fue dirigida por la cineasta y activista ambiental María Falcón, y cuenta con una versión en español narrada por Cordelia González, así como una versión en inglés que será narrada por Benicio del Toro.

El gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente, Jenniffer González Colón, participaron de la ceremonia de reapertura que se dio en el área del paseo hacia El Portal, cuya vista hacia el océano Atlántico es el principal atributo.

“Hoy, con mucha alegría se anuncia la reapertura del Portal del Yunque demostrando que la reconstrucción en nuestra isla continúa a paso firme y que este importante centro está listo para recibir a los visitantes locales y turistas para que puedan disfrutar y aprender de las bellezas que tiene nuestra isla”, expresó el ejecutivo.

Vista a las veredas en el renovado Portal de El Yunque. (Ramón “Tonito” Zayas)

Nueva orden ejecutiva

Durante la actividad de reapertura, Pierluisi firmó una orden ejecutiva que buscará proteger el ecosistema que comprende El Yunque, incluyendo los cuerpos de agua que nacen en el bosque y terrenos aledaños.

El gobernador mencionó que la orden dispone, entre otras cosas, la eliminación del listado de exclusiones categóricas y requisitos aplicables a toda estructura en las áreas aledañas al Yunque; que se lleve a cabo un informe con recomendaciones para la protección de los cuerpos de agua que nacen en El Yunque; y ordena a la Junta de Planificación un estudio de viabilidad para evaluar el uso de terrenos en el área colindante al bosque nacional.

“Esto implica que no se puede descansar en exclusiones categóricas en el proceso de permisología. Va a ser oneroso y no será fácil obtener un permiso para cualquier obra en esta área aledaña al bosque. Ahora mismo hay estructuras, pero hay terrenos valdíos que no queremos que se desarrollen”, indicó Pierluisi.

Las instalaciones de El Portal tienen una capacidad para recibir a 1,668 personas. La cantidad de visitantes que recibía el centro previo a su cierre se estimó en 600,000 al año, por lo que el Servicio Forestal proyecta un ingreso anual de $3 millones durante un año “normal” de turismo.

Este medio le preguntó a la Compañía de Turismo cuánto es el estimado de visitas turísticas a la isla y al Yunque que esperan con la reapertura de El Portal, pero la dependencia no cuenta con dicha información.