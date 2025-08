El Wonder of the Seas se convierte en el primer megacrucero que regresa a San Juan

Por primera vez en más de un año, un megacrucero regresó en el muelle 3 oeste de San Juan: el Wonder of the Seas de Royal Caribbean .

Clarivette Díaz , gerente general de SJCP, explicó, en una entrevista reciente con El Nuevo Día, que el primer barco en usar el muelle 3 oeste fue el Liberty of the Seas de Royal Caribbean. El atraque, aseguró, transcurrió sin problemas.

Así es el interior del Star of the Seas de Royal Caribbean. Hay más de 20 restaurantes y 20 barras, que están localizadas estratégicamente a través del barco, con el objetivo de dispersar los pasajeros.

Los trabajos en la estructura, además, incluyeron la construcción de una plataforma necesaria para recibir los cruceros de la clase Icon de Royal Caribbean, al momento compuesta por los navíos Icon of the Seas y Star of the Seas.