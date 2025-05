Entidad que ejecutó los hoteles Tropical Inns en Yabucoa pone las propiedades en venta

Reacciona el antiguo dueño

Juan López, antiguo dueño de los hoteles Tropical Inns, dijo no estar sorprendido por las intenciones de Condado 6.

“Al día de hoy, las propiedades no están operables y se necesita muchísimo dinero para reabrirlas”, consideró.

A preguntas de este medio, López reconoció que removió los equipos y mobiliarios de los hoteles antes de que la ejecución se consumara. La propiedad mueble no estaba sujeta al préstamo que compró Condado 6, reclamó el empresario.

A unos seis meses de la ejecución, López lamentó que la entidad no dio paso a una propuesta para negociar el pago de la deuda por unos $2.5 millones, lo que habría mantenido los hoteles operando.

“Una vez me declaran en default, no tengo que pagar, porque sino sería dinero que se echaría a la basura. Ya no hay comunicación para negociar ni para nada”, subrayó.