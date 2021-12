Las nuevas restricciones del Departamento de Salud provocaron la cancelación de las paradas de siete de los diez cruceros que llegarían a Puerto Rico entre lunes y viernes de esta semana, según datos de la Autoridad de los Puertos.

De acuerdo con la agencia, la mayoría de las cancelaciones provinieron de la línea de cruceros Celebrity, que tenía planificado atracar tres veces en el muelle de San Juan.

Por ejemplo, el crucero Celebrity Edge llegaba a la isla ayer, martes, mientras que las embarcaciones Celebrity Millenium y Celebrity Reflection atracaban mañana, jueves.

La compañía Carnivel Cruise Lines también canceló la parada del crucero Carnival Magic, programado para llegar al muelle de San Juan el próximo viernes.

Otras de las líneas que canceló su parada en Puerto Rico fue Regent Seven Seas Cruises, cuyo crucero Seven Seas Splendor llegaba mañana al muelle de la capital.

La lista la completa Royal Caribbean, que, como anticipó El Nuevo Día a inicios de esta semana, suspendió todas sus paradas en Puerto Rico por no estar de acuerdo con las restricciones de Salud.

El crucero Symphony of the Seas, considerado como el más grande del mundo, estaba programado para atracar en el muelle de San Juan el pasado lunes, mientras que el crucero Odyssey of the Seas de Royal Caribbean, llegaba mañana.

Royal Caribbean opera el crucero Explorer of the Seas en San Juan como puerto base y, hasta el momento, sus itinerarios continúan inalterados.

Sin embargo, el futuro de esta operación es incierto, ya que el gobierno propuso a las líneas de crucero adoptar diversas medidas para el desembarque de los cruceros que parten de San Juan, entre las que se encuentra la división de los pasajeros en tres grupos.

El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá Batiz, detalló que la propuesta consiste en que los residentes de Puerto Rico tendrían que completar la declaración de viajero y realizarse una prueba en Puerto Rico en o antes de 48 horas, mientras que los no residentes que desembarquen y tomen un vuelo ese mismo día fuera de Puerto Rico, no tendrán ninguna restricción o requisito de prueba molecular o de antígeno.

En el caso de los pasajeros no residentes de Puerto Rico, pero que decidan permanecer por uno o varios días en la isla, deberían tener una prueba negativa molecular o de antígeno realizada en o antes de 48 horas al llegar a Puerto Rico.

Pizá Batiz aseguró que las líneas de cruceros recibieron la propuesta entre el 27 y 28 de diciembre para las operaciones de puerto base y que “ahora estamos en espera de recibir sus impresiones y recomendaciones para que de manera coordinada se puedan enmendar los protocolos ya establecidos”.

“El gobierno de Puerto Rico siempre ha procurado el balance en la toma de decisiones relacionado a la pandemia, para salvaguardar la salud y seguridad de todos y no afectar aún más la economía. Por ello, hemos aunado esfuerzos para atender esta situación”, defendió el funcionario en un comunicado de prensa.

La Alianza Turística por Puerto Rico informó ayer que las cancelaciones de cruceros ascendían a 11, lo que se traduciría en pérdidas cerca de los $12 millones.

El director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carlos Mercado, reconoció que las cancelaciones tienen un impacto negativo sobre la industria local, pero reclamó que las medidas de Salud son temporeras.

No obstante, indicó que, si las restricciones se extienden por un periodo indeterminado, pedirá a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) identificar fondos para compensar las pérdidas económicas de las pequeñas y medianas empresas que dependen de los cruceros.

Para el pasado presidente de la Asociación Puertorriqueña de Agencias de Viajes (APAV) y Sociedad Americana de Asesores de Viajes, Capítulo de Puerto Rico (ASTA), Ángel Alverio, “esas decisiones (de Salud) están mandando un mensaje equivocado sobre Puerto Rico a las líneas de crucero, especialmente cuando se tomaron a la ligera, sin una planificación y sin consultar con expertos sobre los efectos que puedan tener no solo en nuestra economía, sino también en la imagen de Puerto Rico, como un destino que sabe manejar sus crisis”.

Asimismo, se mostró preocupado por la permanencia del muelle de San Juan como puerto base del crucero Explorer of the Seas, lo que a su juicio, tendría un impacto negativo sobre la industria local.

“Aunque a corto plazo se van a afectar los viajes por cancelaciones, no veremos una oleada de estas a largo plazo, ya que el omicrón tiende a desaparecer, o al menos el pico de contagio tan pronto como enero. Nuestra gente volverá a tener confianza en viajar y continuarán con sus planes. Pero hay que tener cuidado en no sembrar pánico”, reclamó.

La periodista Raisa Rivas colaboró con esta historia.