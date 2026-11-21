Ferries del Caribe anunció una oferta especial que permitirá viajar entre Puerto Rico y República Dominicana por una tarifa desde $209 por persona, ida y vuelta, en fechas seleccionadas.

La tarifa regular es de $269.

Otros paquetes con todo incluido comenzarán en precio a oferta en $539 en ocupación doble. El costo regular de estas opciones es de unos $719.

La promoción, informó la empresa, estará disponible del miércoles 25 al 27 de noviembre. Asimismo, la empresa ofrecerá nuevamente la tarifa especial durante el lunes, 30 de noviembre, como parte de su iniciativa de Cyber Monday. Ambas promociones estarán sujetas a las fechas de viaje disponibles y a las condiciones aplicables, según se informó.

La iniciativa también incluye pasaje, camarote, traslados terrestres y estadías en hoteles todo incluido, excelente alternativa para quienes prefieren organizar sus vacaciones mediante una experiencia integrada.

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“Más allá de conectar a Puerto Rico con República Dominicana, Ferries del Caribe ofrece una experiencia de viaje que permite disfrutar del trayecto como parte de las vacaciones. A bordo, los pasajeros tienen acceso a restaurantes, bares, música en vivo, karaoke y espectáculos de baile y comedia, además de servicios de salón de belleza y spa y espacios de entretenimiento para niños”, informó la empresa en comunicado.

Los pasajeros puede llevar hasta tres maletas gratis, además del equipaje de mano (carry-on), sujeto a las condiciones del servicio.

Es posible que los pasajeros puedan también transportar un vehículo, además de poder viajar con mascotas en el camarote, de acuerdo con las políticas establecidas por la empresa.

Como parte de las ofertas de temporada, Ferries del Caribe también pondrá a disposición de los viajeros paquetes que incluyen pasaje ida y vuelta en camarote y estadía en hoteles todo incluido. Esta opción permite coordinar distintos componentes del viaje en una sola alternativa, tanto para quienes visitan República Dominicana como para quienes planifican trasladarse desde ese destino hacia Puerto Rico.

Durante los días de la promoción, las oficinas de servicio al cliente operarán en el siguiente horario:

Miércoles, 25 de noviembre: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Jueves, 26 de noviembre (Día de Acción de Gracias): 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Mientras que el centro de llamadas operará hasta las 7:00 p.m.

Viernes, 27 de noviembre: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.