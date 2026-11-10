Frontier introduce primera clase y amplía opciones de asientos prémium

Frontier Airlines anunció la introducción de asientos de primera clase (First Class) en sus aeronaves, como parte de una transformación de sus cabinas que también incluirá más opciones de asientos prémium, conexiones eléctricas individuales y servicio de internet satelital Starlink.

La aerolínea abrió las reservaciones para esta nueva categoría, que representa una ampliación de su oferta de servicios y busca ofrecer mayor comodidad y conectividad a los pasajeros, mientras mantiene su modelo de tarifas económicas.

La instalación de los nuevos asientos de primera clase y de espacio adicional para las piernas ya comenzó y se espera que concluya el 5 de marzo de 2027. Los pasajeros pueden reservar vuelos con estas opciones a partir de esa fecha.

La nueva configuración ofrecerá asientos con espacio adicional para las piernas en las primeras ocho filas de las aeronaves. La primera clase estará ubicada en las primeras dos filas, con una distribución de dos asientos por lado, sin asientos centrales, con hasta 37 pulgadas de separación entre filas.

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Nuevos asientos de primera clase de Frontier. (Suministrada)

Por su parte, los asientos de las filas tres a ocho ofrecerán hasta 34 pulgadas de separación, mientras que la aerolínea incorporará su modalidad UpFront Plus en filas seleccionadas, que garantiza que el asiento central contiguo permanezca desocupado.

Los precios introductorios comienzan en $129 por trayecto para el paquete First, que incluye el asiento de primera clase, dos maletas facturadas, un equipaje de mano y embarque prioritario Board First. En tanto, el paquete prémium comienza en $90 por trayecto e incluye un asiento con espacio adicional para las piernas, un equipaje de mano y embarque prioritario.

“Estamos transformando lo que los clientes pueden esperar cuando vuelan con Frontier”, expresó Bobby Schroeter, principal oficial de Mercadeo de Frontier Airlines.

El ejecutivo indicó que los nuevos asientos, el espacio adicional, las conexiones eléctricas y el servicio de internet de Starlink ofrecerán un mayor nivel de comodidad y conveniencia a los pasajeros.

Como parte de las mejoras, Frontier también instalará conexiones eléctricas USB-C en todos los asientos de las primeras ocho filas. La instalación comenzará en 2027 y se extenderá progresivamente durante el año.

De igual manera, la incorporación de Starlink Wi-Fi en sus aeronaves comenzará durante 2027. El servicio permitirá a los pasajeros navegar por internet, trabajar, transmitir contenido y mantenerse conectados durante sus vuelos.

“En conjunto, estas mejoras ofrecerán a los clientes más alternativas para relajarse, mantenerse productivos y disfrutar de su tiempo a bordo, con las mismas tarifas económicas que esperan de Frontier”, añadió Schroeter.

Las tarifas promocionales están sujetas a disponibilidad y aplican a nuevas reservaciones realizadas a través de FlyFrontier.com o la aplicación móvil de la aerolínea.

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Para obtener los precios introductorios, los vuelos y paquetes deberán comprarse antes de las 11:59 p.m., hora del este, del 16 de noviembre de 2026.

La promoción aplica a vuelos domésticos sin escalas en determinados días de la semana, entre el 5 de marzo y el 5 de abril de 2027. Los precios corresponden a cada pasajero y por trayecto, y los paquetes deben adquirirse al momento de comprar el vuelo.

Frontier Airlines opera una de las flotas más jóvenes y eficientes en consumo de combustible de Estados Unidos. La empresa señaló que estas mejoras forman parte de sus inversiones para ampliar la comodidad, flexibilidad y beneficios que ofrece a sus clientes, mientras mantiene su enfoque en tarifas económicas.