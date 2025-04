“Ha sido un esfuerzo grande, porque las pérdidas fueron cuantiosas”: abre Luichy’s Seaside Hotel tras incendio en Cabo Rojo

Renovación abarcadora

“Ha sido un esfuerzo grande, porque las pérdidas fueron cuantiosas; de más de medio millón de dólares. Pero también hay pérdida de noches sin dormir. Ha sido intenso y la verdad es que no le deseo esta experiencia a nadie” , agregó.

“La concesión tenía que tener seguro, pero ellos (Bar Marea) admitieron que no lo tenían y tampoco han aportado ayuda financiera para atender el fuego que comenzó en su concesión”, lamentó.

Marrero sostuvo que los dueños de Bar Marea habrían recaudado sobre $160,000 a través de la plataforma Go Found Me, “pero no nos dieron un centavo”.