H.I. Development Puerto Rico Corp recibe importantes galardones hoteleros

H.I. Development Puerto Rico Corp. y las propiedades Holiday Inn Mayagüez & Tropical Casino y Holiday Inn Ponce & Tropical Casino recibieron los máximos honores de la cadena IHG Hotels & Resorts.

La empresa puertorriqueña fue galardonada con el 2025 Annual Awards en las categorías de Owners / Operator Excellence Award, que se otorga a los dueños y empresas que administran hoteles que han alcanzado el máximo nivel de excelencia.

De igual forma, recibió el 2025 Torchbearers – Essential Brands, el premio más alto concedido por la cadena a los hoteles que alcanzan niveles extraordinarios de excelencia, logrando métricas anuales perfectas y una puntuación de 90 o más en el índice de Guest Love.

La empresa fue reconocida, además, con el premio Spirit of True Hospitality Excellence, otorgado exclusivamente a propiedades que logran niveles de élite en su clasificación GSI y superan una puntuación de 90 o más tanto en los renglones de limpieza como en Guest Love.

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De otra parte, el hotel Spark by Hilton Ponce, la más reciente apuesta de la empresa en la Ciudad Señorial, fue seleccionado como ganador del 2025 Hilton Americas Development Award en la categoría de Conversión Spark para la región del Caribe y Latinoamérica.

Este galardón internacional, destacó la compañía, reconoce la pasión, la visión y el espíritu innovador de los desarrolladores que se comprometen con proyectos que elevan las marcas globales mientras generan un impacto significativo y positivo en sus comunidades.

“Estos premios no solo pertenecen a H.I. Development Puerto Rico Corp., sino a cada uno de nuestros asociados que día a día elevan el nombre de Puerto Rico ante el mundo. Recibir simultáneamente los máximos honores de IHG y Hilton reafirma que nuestra isla compite al más alto nivel en la industria turística global”, expresó Miguel Vega, presidente de HI Development PR Corp.