Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 06:32 PM
S&P 500
7504.57
-0.09%
·
Dow Jones
52114.65
0.22%
·
Nasdaq
26369.34
-0.03%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

H.I. Development recibe importantes galardones hoteleros

La empresa puertorriqueña fue reconocida por IHG Hotels & Resorts y Hilton

17 de junio de 2026 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De izquierda a derecha, Jorge Pérez, CEO de Discover Puerto Rico; Miguel Vega, empresario; y Jorge Ramos, alcalde de Mayagüez. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

H.I. Development y las propiedades Holiday Inn Mayagüez & Tropical Casino y Holiday Inn Ponce & Tropical Casino recibieron los máximos honores de la cadena IHG Hotels & Resorts.

RELACIONADAS

La empresa puertorriqueña fue galardonada con el 2025 Annual Awards en las categorías de Owners / Operator Excellence Award, que se otorga a los dueños y empresas que administran hoteles que han alcanzado el máximo nivel de excelencia.

De igual forma, recibió el 2025 Torchbearers – Essential Brands, el premio más alto concedido por la cadena a los hoteles que alcanzan niveles extraordinarios de excelencia, logrando métricas anuales perfectas y una puntuación de 90 o más en el índice de Guest Love.

La empresa fue reconocida, además, con el premio Spirit of True Hospitality Excellence, otorgado exclusivamente a propiedades que logran niveles de élite en su clasificación GSI y superan una puntuación de 90 o más tanto en los renglones de limpieza como en Guest Love.

De otra parte, el hotel Spark by Hilton Ponce, la más reciente apuesta de la empresa en la Ciudad Señorial, fue seleccionado como ganador del 2025 Hilton Americas Development Award en la categoría de Conversión Spark para la región del Caribe y Latinoamérica.

Este galardón internacional, destacó la compañía, reconoce la pasión, la visión y el espíritu innovador de los desarrolladores que se comprometen con proyectos que elevan las marcas globales mientras generan un impacto significativo y positivo en sus comunidades.

“Estos premios no solo pertenecen a H.I. Development, sino a cada uno de nuestros asociados que día a día elevan el nombre de Puerto Rico ante el mundo. Recibir simultáneamente los máximos honores de IHG y Hilton reafirma que nuestra isla compite al más alto nivel en la industria turística global”, expresaron los portavoces durante un almuerzo corporativo.

Al almuerzo asistieron figuras clave del sector público y privado, entre ellos el alcalde de Mayagüez, Jorge L. Ramos Ruiz; el CEO de Discover Puerto Rico, Jorge Pérez; y la presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, por sus siglas en inglés), Clarissa Jiménez.

Tags
Hoteles en Puerto RicoTurismoEmpresas puertorriqueñas
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: