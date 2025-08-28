Iberia operará hasta 12 vuelos semanales entre San Juan y Madrid

Iberia anunció este miércoles que incrementará, progresivamente, el número de vuelos de su ruta San Juan-Madrid hasta llegar a los 12 viajes semanales.

La ruta de Iberia arrancó este año con siete frecuencias semanales, pero aumentó a nueve desde junio pasado.

Para septiembre próximo, habrá 10 frecuencias semanales e incrementarán a 11 en diciembre.

Entre febrero y marzo del año próximo, se informó, habrá 12 vuelos disponibles semanalmente entre San Juan y Madrid.

De acuerdo con la aerolínea, Puerto Rico es “un mercado que no ha dejado de crecer en los últimos meses y que se está convirtiendo en uno de los más relevantes de la red de la aerolínea en América Latina”.

“Es un orgullo para Iberia anunciar este nuevo incremento de capacidad con Puerto Rico, que está siendo una de las rutas que presenta un crecimiento más acelerado de la red de Iberia. Sin lugar a dudas, este mercado está en el foco de los europeos como uno de sus próximos destinos gracias a sus grandes atractivos turísticos, mientras que hemos visto cómo cada vez son más los puertorriqueños que deciden cruzar el Atlántico y visitar España y Europa”, afirmó Víctor Moneo, director Global de Ventas de Iberia, en un comunicado de prensa.

Los dos vuelos diarios de Iberia saldrán de Madrid cada día a las 12:35 p.m. y 3:50 p.m., respectivamente, mientras que el regreso saldrá de San Juan a las 6:10 p.m. y 9:25 p.m., respectivamente.

Iberia sostuvo que está estudiando seguir aumentando el número de frecuencias de la ruta San Juan-Madrid.

La ruta se seguirá operando con la aeronave A330-200 como hasta ahora, con capacidad para 288 pasajeros, pero la aerolínea también introducirá el A321XLR, el avión más moderno en el mercado.

Iberia anunció la ampliación de sus operaciones en Puerto Rico, luego de firmar un nuevo acuerdo con la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).