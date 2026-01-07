Instalan más estaciones de autoservicio para compra de comida en el aeropuerto Luis Muñoz Marín

Las estaciones de autoservicio para comprar alimentos en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, aumentaron a 19, informó Airport Shoppes, la empresa a cargo de los concesionarios de alimentos en la instalación.

De acuerdo con la empresa, cuatro nuevos terminales fueron instalados en el “food court” de la Terminal A, donde JetBlue concentra sus operaciones.

Dos de las estaciones fueron destinadas a la cocina de El Mesón, una para Popeyes y otra para Carl’s Jr.

Juan Seijo, gerente general de operaciones de Airport Shoppes, sostuvo que las estaciones de autoservicio han representado un ahorro significativo de tiempo para los pasajeros.

Las estaciones se implementaron primero en el restaurante Udon en 2022.

“Con la instalación de estos nuevos ‘self-ordering kiosks’ completamos el proyecto de estaciones que permiten al pasajero ordenar, pagar sus alimentos y bebidas y luego recogerlos, sin necesidad de acudir a un cajero”, destacó Seijo en un comunicado de prensa.

“Sabemos que nuestros pasajeros viajan con prisa y estamos comprometidos con hacer de su experiencia en el aeropuerto una más ágil, cómoda y agradable”, añadió.