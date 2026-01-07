Opinión
Instalan más estaciones de autoservicio para compra de comida en el aeropuerto Luis Muñoz Marín

Las nuevas estaciones fueron localizadas en el “food court” de la Terminal A

7 de enero de 2026 - 11:58 AM

Dos de las nuevas estaciones de autoservicio en el aeropuerto Luis Muñoz Marín fueron asignadas al restaurante de comida rápida El Mesón. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Las estaciones de autoservicio para comprar alimentos en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, aumentaron a 19, informó Airport Shoppes, la empresa a cargo de los concesionarios de alimentos en la instalación.

De acuerdo con la empresa, cuatro nuevos terminales fueron instalados en el “food court” de la Terminal A, donde JetBlue concentra sus operaciones.

Dos de las estaciones fueron destinadas a la cocina de El Mesón, una para Popeyes y otra para Carl’s Jr.

Juan Seijo, gerente general de operaciones de Airport Shoppes, sostuvo que las estaciones de autoservicio han representado un ahorro significativo de tiempo para los pasajeros.

Las estaciones se implementaron primero en el restaurante Udon en 2022.

“Con la instalación de estos nuevos ‘self-ordering kiosks’ completamos el proyecto de estaciones que permiten al pasajero ordenar, pagar sus alimentos y bebidas y luego recogerlos, sin necesidad de acudir a un cajero”, destacó Seijo en un comunicado de prensa.

“Sabemos que nuestros pasajeros viajan con prisa y estamos comprometidos con hacer de su experiencia en el aeropuerto una más ágil, cómoda y agradable”, añadió.

Además de estaciones de autoservicio, Airport Shoppes ahora cuenta con tres tiendas autónomas, donde los clientes presentan su tarjeta de crédito, toman sus productos y salen sin filas ni cajeros.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
