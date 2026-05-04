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Isla Palomino no ha cambiado de dueños
La isla, sin embargo, sigue a la venta
4 de mayo de 2026 - 1:00 PM
4 de mayo de 2026 - 1:00 PM
Casi cuatro años después de aparecer a la venta en el portal especializado privateislandsonline.com, la isla Palomino continúa sin encontrar comprador.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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