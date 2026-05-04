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prima:Isla Palomino no ha cambiado de dueños

La isla, sin embargo, sigue a la venta

4 de mayo de 2026 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Isla Palomino (Ramon "Tonito" Zayas)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Casi cuatro años después de aparecer a la venta en el portal especializado privateislandsonline.com, la isla Palomino continúa sin encontrar comprador.

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TurismoFajardoPalomino
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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